Israël massacre à Ghaza : M. Ouyahia évoque la grave situation avec son homologue turc

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a évoqué, hier, dans un entretien téléphonique avec le Premier ministre turc, Binali Yildirim, dont le pays assure la présidence en exercice de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), la «grave» situation en Palestine, indique un communiqué des services du Premier ministère. À cette occasion, M. Ouyahia a rappelé «la ferme condamnation de l’Algérie, exprimée par Son Excellence, le Président de la République, face aux massacres sionistes dont sont victimes les civils palestiniens», précise le communiqué. L’entretien a porté aussi sur «les voies et moyens par lesquels l’OCI se doit de réagir pour l’arrêt de ces massacres et pour le soutien à la juste cause du peuple palestinien», ajoute la même source.