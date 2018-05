Le Président Bouteflika inaugure la Zaouïa Belkaïdia et inspecte le projet de la Grande Mosquée : Grandeur et piété

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé, hier à Alger, à l’inauguration du siège de la Zaouïa Belkaïdia à Tixeraïne, et inspecté le projet de réalisation de la Grande Mosquée d’Alger à Mohammedia, pour s’enquérir de l’avancement des travaux de cet édifice religieux, scientifique et culturel.

Réalisée sur une superficie de 27 hectares, la Grande mosquée d’Alger compte une salle de prière d’une superficie de 20.000 m2, un minaret long de 267 m, une bibliothèque, un centre culturel, une maison du Coran, ainsi que des jardins, un parking, des blocs administratifs et des postes de Protection civile et de sûreté, et des espaces de restauration. Outre la salle de prière d’une capacité d’accueil de 120.000 fidèles, cette mosquée comptera un musée d’arts et d’histoire islamiques, ainsi qu’un centre d’études sur l’histoire de l’Algérie. Lancée début 2012, la réalisation de la Grande mosquée d’Alger, confiée à l’Entreprise chinoise «CSCEC», est à un stade très avancé, et sera livrée fin 2018.

La Grande Mosquée d’Alger est la plus grande mosquée d’Afrique et la troisième plus grande au monde après Masdjid El-Haram de La Mecque et Masdjid El-Nabawi de Médine.

Par ailleurs, au niveau de la Zaouïa Belkaïdia, flambant neuve, le Chef de l’État a été accueilli chaleureusement par des salves de barouds et des youyous. Sur place, il a assisté, aux côtés du Cheikh de la Zaouïa, Abdelatif Belkaïd, à une récitation de versets coraniques et de «madihs» religieux prononcés par les chouyoukh et étudiants de la Zaouïa.

Après avoir récité la Fatiha du saint Coran, le Président Bouteflika a prié, avant d’assister à une projection vidéo qui a mis en avant les différentes étapes de réalisation de cet édifice religieux.

Ce lieu de culte, érigé sur une superficie globale de 5 hectares, compte une salle de prière d’une superficie de 1.200 m2, ornée de fragments de carreaux de faïences multicolores et de la mosaïque rappelant l’époque andalouse, éclairée par des lustres en bronze et en cristal. Cette salle, qui peut accueillir plus de 3.300 fidèles, est l’un des nombreux édifices de cette Zaouïa qui peut accueillir un total de 25.000 fidèles.

La Zaouïa abrite aussi une école coranique de 1.200 m2 d’une capacité d’accueil de plus 300 places en internat, une bibliothèque de 1.200 m2 comptant plus de 500.000 manuscrits, ainsi que d’autres ouvrages traitant de domaines variés.

Le Président Bouteflika était accompagné, dans cette visite, du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.