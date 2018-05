À l’occasion de la Journée internationale du Vivre ensemble en Paix, le président Bouteflika : légitime satisfaction de l’Algérie

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé hier un message, à l’occasion de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, célébrée le 16 mai, dont voici le texte intégral :

«Chères citoyennes, Chers citoyens,

Aujourd’hui, l’Algérie, à l’unisson avec le reste du monde, célèbre, pour la première fois, la +Journée Internationale du vivre ensemble en paix+. Dans notre pays, cette célébration prend une dimension toute particulière, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est parce que l’Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 8 décembre dernier, cette journée du vivre ensemble en paix, grâce à l’initiative de l’Association internationale Soufie Alawiyya, l’ONG présidée par Cheikh Khaled Ben Tounès, avec le soutien de son pays l’Algérie. Cette proclamation traduit la reconnaissance, par la communauté internationale, des efforts consentis patiemment et avec succès par notre pays en faveur de la promotion de la culture de la paix, du dialogue, du respect mutuel et de la tolérance entre ses propres citoyens. En second lieu, cette initiative est portée par des valeurs morales, culturelles, sociales et humaines auxquelles notre peuple modéré est foncièrement attaché. Elle exprime tout autant le fort engagement de notre peuple pour que ces valeurs universelles prennent la place qui doit être la leur dans les relations entre les Nations et les peuples du monde entier. En troisième lieu, cette proclamation représente un engagement de notre pays, ainsi que la volonté de la communauté internationale à œuvrer davantage à la promotion de la culture de la paix et du dialogue, tant au sein des sociétés qu’entre les Nations, ceci à un moment où les lignes de rupture et les facteurs de division se multiplient. Face aux théoriciens de la confrontation civilisationnelle, face aux partisans des logiques de l’exclusion, face aux promoteurs de l’extrémisme et des violences multiformes qui en découlent, dont le repli sur soi, le rejet et l’infériorisation de l’autre, la discrimination sous toutes ses formes, et malheureusement la phobie du musulman en particulier, notre pays a constamment prôné la promotion du dialogue, de l’entente et de la coopération entre les religions et les cultures, puisant pour cela ses références dans les enseignements de notre sainte religion l’Islam, la religion qui prône la paix et la coexistence, ainsi que le montrent des siècles d’histoire de l’humanité, à travers les continents. C’est partant de ces nobles valeurs de l’Islam, religion du peuple et de l’État en Algérie, que notre valeureux peuple a su surmonter sa tragédie nationale marquée par un terrorisme barbare et abject que notre pays a affronté seul et isolé, grâce à la détermination souveraine de son peuple à travers son choix de la paix et de la concorde civile. Ce choix généreux a trouvé sa source dans les valeurs de l’Islam qui appelle les hommes à se réconcilier, à unir leurs énergies et à conjuguer leurs efforts et leurs espoirs autour de la réalisation du seul objectif qui vaille la peine, celui du renforcement de l’unité nationale, de la consolidation de la cohésion de notre peuple, de la protection de notre souveraineté nationale et de la construction, ensemble dans une démarche solidaire, d’une Algérie moderne à laquelle chacune et chacun d’entre nous est fier d’appartenir.



Chères citoyennes, Chers citoyens,

C’est à ce chapitre qu’il convient d’inscrire la définition constitutionnelle, avec clarté et précision, des composantes de l’identité nationale que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, et la nécessité de les soustraire aux exploitations politiques et politiciennes, la promotion de politiques économiques, sociales et culturelles mues par l’exigence d’inclusivité et de justice sociale, ainsi que des stratégies de développement du territoire guidées par une répartition équitable des chances, de la richesse nationale et de la prospérité ainsi générée.

C’est cette voie même qui constitue notre choix et qui fait que nous avons inscrit la dynamique de promotion de notre jeune démocratie en ce qu’elle contribue à ancrer dans les esprits et dans les comportements des hommes comme des institutions les valeurs intrinsèques du vivre ensemble, par le renforcement de l’État de droit, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. C’est à ce chapitre que s’inscrivent aussi les importantes avancées enregistrées par notre pays dans la promotion des droits et du statut de la femme au sein de notre société et du rôle déterminant qui reste le sien autant dans la protection de la cohésion sociale et nationale, que dans la transmission des valeurs fondatrices qui soudent la Nation algérienne depuis des millénaires.

C’est à ce chapitre, enfin, qu’il faut inscrire la profonde réforme du système éducatif national, dont le rôle dans la formation du citoyen enraciné dans l’histoire millénaire de son pays, ancré dans les valeurs authentiques de son peuple, du citoyen attaché au travail et au sacrifice pour préserver l’indépendance de son pays et construire son avenir prospère. L’école algérienne est aujourd’hui appelée à essaimer davantage les valeurs du vivre ensemble en paix parmi les millions d’élèves.



Chères citoyennes, Chers citoyens,

Au plan international, partant de ce même socle, et fort de la justesse de ses convictions, notre pays a joint ses efforts à ceux d’autres pays, pour que prévale entre les peuples la culture de la paix, de la solidarité, de la tolérance et du dialogue.

C’est dans cet esprit que notre pays a été parmi les tout premiers à militer pour le renforcement du dialogue des civilisations, des cultures et des religions, et en faveur de la promotion de la culture de la paix, participant ainsi activement à amener la communauté internationale à affronter, de plus en plus, les fauteurs de conflits et de discorde entre les peuples. Ainsi, l’Algérie n’a cessé, sur le plan international, de promouvoir les principes, les idéaux et les objectifs de la charte onusienne dans les relations internationales, et ce aussi bien dans le règlement des conflits politiques que dans l’instauration de relations économiques plus équilibrées. À ce propos, notre peuple peut s’enorgueillir de l’appel précurseur de son pays, voilà cinq décennies, pour un dialogue mondial visant à fonder des relations économiques plus équitables et plus intégrées entre les pays développés et les peuples moins nantis, lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée par l’ONU. L’action de l’Algérie en direction de son voisinage immédiat et de l’ensemble de ses partenaires a toujours été guidée par les principes de paix, de coexistence, de coopération et de bon voisinage.



Chères citoyennes, Chers citoyens,

Au moment où le monde entier va célébrer ce 16 mai 2018, pour la première fois depuis la proclamation de ce jour «Journée Internationale du vivre ensemble en paix», notre pays tire une légitime satisfaction d’avoir initié cette action qui s’inscrit dans la durée et vise à créer pour nos générations futures, et par elles-mêmes dans un avenir proche, un monde meilleur fondé sur la tolérance, le respect mutuel dans la différence, la diversité et la solidarité.

Notre peuple devra persévérer dans la promotion de la culture de la paix et du vivre ensemble, en redoublant d’effort et de constance à l’intérieur de notre pays, de manière palpable, à travers la valorisation du civisme, du travail et de l’amour de la patrie. À travers un comportement digne, nous serons à même de défendre la véritable image de notre religion, l’Islam, et de notre patrie, sur la voie de la construction, de la prospérité et de la fidélité à nos glorieux martyrs.

En conclusion de ce message, je m’adresse aux enfants de notre peuple, où qu’ils se trouvent en Algérie ou à l’étranger, pour leur présenter mes vœux les meilleurs, à l’occasion du mois sacré du Ramadan, en priant Le Tout- Puissant d’agréer leur jeûne et de leur accorder santé et bien-être, ainsi qu’à la nation musulmane tout entière.»