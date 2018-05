Monseigneur Henri Teissier, ancien archevêque d’Alger : « la concorde civile anticipait déjà le vivre ensemble en paix »

La voix calme et pacifiste de Monseigneur Henri Teissier, ancien archevêque d'Alger, appelant à la fraternité et à la tolérance en ces durs moments de crise et de violence, ne peut que rassurer et conforter l’invité de la radio en tant qu’homme de paix et de tout temps défenseur du vivre-ensemble.

Inlassablement, il œuvre pour le vivre-ensemble, la paix et l’amitié islamo-chrétienne. Intervenant au cours de la journée du vivre-ensemble en paix, organisée hier par la Radio nationale, le message de cet humaniste et homme de foi symbolise de grandes valeurs. «Un engagement humaniste qui doit être souligné et répété, dit et écrit, véhiculé et transmis afin que les générations d’hier et d’aujourd’hui sachent que sans appel à la paix et sans fraternité, le monde va chavirer.» En ces durs moments de crise et de violence qui sévissent un peu partout dans le monde, Monseigneur Henri Teissier ne cesse de prôner la tolérance entre les religions:

«Toutes les religions reposent sur deux principes : l’exaltation de Dieu et la compassion pour ses créatures.»

Témoin de la période du colonisateur et celle de l’après-indépendance, il rappellera que « les Européens avaient refusé le vivre- ensemble après l’indépendance dans la paix, préférant quitter l’Algérie, nous cherchons à vivre aujourd’hui étape par étape ces instants de vie partagée». Profondément attaché à l'Algérie —il y habite depuis 1947—, Mgr Teissier fait partie de la vingtaine de prêtres à avoir obtenu la nationalité algérienne en 1965. Il était présent lors de la décennie noire qu'a connue l'Algérie dans les années 90. Pour lui, « l’instauration de la concorde civile était déjà un précédent à ce vivre- ensemble en paix, il ne faut pas se rappeler aujourd’hui les victimes de cette période en évoquant la violence, mais plutôt en étant fidèle à leur mémoire».

Farida Larbi