M. Mohamed Laichoubi : « La diplomatie algérienne, porteuse d’équité »

L’Algérie s’est toujours battue pour la liberté. Elle a réussi à vaincre le terrorisme, l’extrémisme violent et établir la réconciliation nationale. C’est un honneur de fêter la Journée internationale du vivre-ensemble en paix, instituée, sur proposition de l’Algérie, par les Nations unies et célébrée, à partir de cette année, chaque 16 mai dans le monde entier. C’est ce qu’a déclaré, hier à Alger, l’ancien ministre, diplomate, chercheur et membre de l’Académie royale d’Espagne, M. Mohamed Laichoubi, en marge d’une journée d’étude sur le thème «vivre ensemble en paix», tenue au Centre culturel Aïssa-Messaoudi de la Radio algérienne. Il explique que « c’est une résolution opportune mais qui montre en même temps que l’Algérie a une présence internationale réelle, sa diplomatie est respectée et qu’elle a toujours été en faveur de la paix et de la liberté des nations et des peuples». Et d’ajouter : «N’oublions pas la réalité, nous avons quitté il y a quelques années les bords du drame avec notre conflit interne, nous nous sommes retrouvés sous des pressions internationales. Alors, revenir et présenter cette image de faiseur de paix, une image d’envergure internationale, d’une certaine philosophie, c’est extrêmement important pour l’image de l’Algérie et pour les débats à l’échelle mondiale.»

Le membre de l’Académie royale d’Espagne a indiqué que «l’utopie a mis du temps avant de se concrétiser. L’enjeu est extrêmement important. Le monde a changé. Avant il était unipolaire et avec deux puissances et toutes les nations vivaient au rythme de leurs confrontations.

Aujourd’hui, les choses changent, plusieurs pays émergent et des puissances se confrontent». M. Laichoubi a souligné que «les relations internationales ont changé, car il n’y a plus de monopole, donc il faudra trouver une nouvelle coexistence et des opportunités pour imposer des idées de l’Algérie qui sont reliées par beaucoup de paramètres». Evoquant la Seconde guerre mondiale, qui a laissé derrière elle «un monde traumatisé et divisé», l’ancien ministre a déclaré qu’«il ne faut plus rétablir la mécanique de la machine infernale, des traités humiliants et des accordes non respectés».

Dans sa présentation, «L’origine et le cheminement de l’initiative algérienne devenue Journée internationale du Vivre-ensemble», il a tenu à citer l’honorable parcours de la diplomatie algérienne et les efforts déployés en faveur de la paix dans le monde. M. Laichoubi, qui a évoqué la contribution de l’Algérie à la décolonisation en Afrique, a dit que cette position est soutenue par Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

D’un autre côté, Mohamed Mizab a indiqué que «l’initiative de l’Algérie n’est pas seulement un symbole, elle est aussi une équation qui regroupe plusieurs paramètres environnementaux que vit le monde, notamment les conséquences du printemps arabe qui menace la stabilité des pays.»

M. Mizab a évoqué l’Emir Abdelkader qui a enraciné l’idée et la culture de la cohabitation entre les peuples et les religions. «Avec cette initiative, l’Algérie va vers la concrétisation de l’un des objectifs des Nations Unies fixés après la Seconde guerre mondiale qui est la culture de la paix et qui se traduit en Algérie par la réconciliation nationale», dira-t-il.

Wassila Benhamed