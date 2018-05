M. Kaouane : « La réconciliation nationale, source d’inspiration pour le citoyen »

Sous le haut patronage du ministre de la Communication, un espace thématique a été organisé, hier, par la radio nationale, et ce dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du vivre ensemble en paix, proclamée sur initiative de l’Algérie, en décembre dernier.

Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, qui a présidé les travaux de cette rencontre, a tenu à préciser que l’Algérie, qui a connu les affres du terrorisme, lequel a réussi à semer la haine entre les membres de la même famille, a évité de justesse le chaos, en s’inspirant de sa guerre de Libération contre l’occupant, qui reste une référence en termes de sacrifice, d’exemple à suivre pour défendre la liberté et la justice. Mieux encore, ajoute le ministre, l’esprit du 1er Novembre a permis à l’Algérie de résister à l’extrémisme et ses conséquences destructrices. Le ministre poursuivra pour dire que la sagesse du Président de la République a aidé l’Algérie à se reconstruire, en effaçant toute trace de cette époque, et ce, à la faveur de la loi sur la concorde civile ainsi que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, portées à bras le corps par tout un peuple, ouvrant de nouveaux horizons pour aspirer à un avenir meilleur. Le chargé du secteur a mis en exergue, en outre, l’appel du premier magistrat du pays, à la formation de générations qualifiées pour faire valoir le sens du dialogue entre civilisations et cultures, à travers l’introduction de ces dimensions dans les programmes scolaires. Le ministre ne manquera pas de souligner également que nos systèmes éducatifs se doivent de lutter contre l’esprit de défaitisme qui nourrit la violence.



Service public, équité et solidarité



Il s’agit plutôt pour ce dernier de soutenir un discours fondé sur les seules bases de la civilisation et progrès technologique, rappelant que M. Abdelaziz Bouteflika a toujours plaidé pour le rayonnement de notre culture et notre pensée qui prend en considération les trois fondements, à savoir, l’arabité, l’amazighité et l’islamité. En d’autres termes, il est question de ressusciter l’esprit de tolérance et de la paix.

Le ministre de la Communication, évoquant la commémoration de la première Journée mondiale du vivre-ensemble en paix, dira que les musulmans se doivent de répandre la culture de paix et du dialogue entre civilisations, avant de conclure qu’il n’est pas possible de parler du vivre-ensemble en paix sans parler de la cause palestienne, qualifiant de regrettable ce qui se passe actuellement dans cette partie du Moyen-Orient.

Cette journée d’étude a été animée par des spécialistes qui sont revenus, chacun de son côté, sur le vivre-ensemble en paix, pas seulement comme modèle mais comme un besoin vital pour les sociétés. M. Abdelhak Saihi, président de l’Observatoire national du service public et directeur de l’Ecole nationale d’administration, insistera sur le fait que l’adoption d’un modèle après la décennie noire était plus que nécessaire pour l’Algérie qui a opté pour des mesures en faveur du développement économique et social.

Pour ce dernier, des efforts ont concerné la revalorisation des salaires, la lutte contre la crise du logement, l’amélioration de l’alimentation en eau potable et bien d’autres questions placées au cœur du programme du Président de la République.

M. Saihi relèvera, en effet, que le service public a fait de l’équité et de la solidarité deux facteurs pour vivre en paix, rappelant également que 80% des 17 objectifs de développement durable sont consacrés au développement social et économique. Ainsi, l’amélioration du service public s’est imposée ces dernières années.

Aujourd’hui, les prestations se sont améliorées, au point de demander sa carte nationale en un clic et on est informé par SMS pour sa récupération.



Dépasser les discours et les contre-discours



Pour Walid Laggoune, professeur en droit public, il existe un décalage de vivre-ensemble en société. Il existe même des discours et contre-discours qui ne sont pas fondés sur la citoyenneté, mais plutôt sur des considérations d’ordre personnel, avant d’ajouter que des survivances d’archaïsme continuent à exister. Résultat : un déficit de débat public qui ouvre la voie aux coups et contre-coups de toutes sortes.

Au cours de cette journée, il y a eu des débats riches autour du modèle algérien en termes du vivre-ensemble en paix qui tient compte de la diversité culturelle du pays.

Cette manifestation a vu, pour rappel, la participation de Tunisiens et Jordaniens qui ont salué l’expérience algérienne dans le domaine du vivre-ensemble. Ceux qui font la paix, ce sont ceux qui sont forts pour s’organiser et se passionner pour l’autre et l’accepter avec ses différences, estiment-ils. La raison est toute simple : c’est en s’associant qu’on devient plus grand et qu’on apporte du nouveau.

Il est à signaler qu’une exposition a été consacrée , en marge de cette journée, au même thème.

Samia D.