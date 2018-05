Commentaire : Ces petits gestes quotidiens

On peut s'interroger sur ce qui est derrière l'expression «Vivre Ensemble», sur comment les individus le ressentent, sur les règles élémentaires du «savoir» vivre ensemble ? Est-ce que vivre ensemble en paix est de pouvoir dire et faire tout ce que l’on veut ? Est-ce avoir le droit de faire du bruit à la campagne plus qu’ailleurs, car on est loin de la ville ? Est-ce se permettre de nuire à l’espace public car il appartient à tout le monde ? Que Nenni ! Bien vivre ensemble, c’est se respecter, même si on est très différents. C’est faire des choses ensemble, en harmonie entre voisins, au parc, à l’école, au village…avec politesse, car la politesse montre à l’autre qu’il existe, et c’est plus facile de lui parler. Bien vivre ensemble c’est respecter la nature en évitant de jeter ses déchets sous la fenêtre du voisin. Les actes de négligence dans l’espace public sont perçus comme un manque de respect à l’égard de tous. Jadis, nous nous soucions de ne pas discuter bruyamment sur les paliers et dans les halls d’entrée, nous disons au revoir à nos invités à l’intérieur de notre logement et nous ne nous interpellons pas d’un étage à l’autre, surtout la nuit. Ne permettons pas à nos enfants d’utiliser les escaliers et les halls d’entrée comme des terrains de jeux. N’utilisons pas le klaxon de la voiture à tout bout de champ, et quand des conflits éclataient, on cherchait des solutions sans s’énerver, ni se taper dessus. Et c’est ça vivre ensemble en paix et en toute tranquillité. Mais lorsque certains oublient les règles élémentaires du «savoir vivre ensemble», l’atmosphère s’alourdit, les relations se crispent, la vie quotidienne devient stressante. Il suffit pourtant juste de se rappeler quelques règles de base indispensables pour «bien vivre ensemble», afin que tous puissent s’y référer et améliorer, si nécessaire, leur citoyenneté quotidienne. Les territoires, les villes les quartiers possèdent une richesse humaine et une créativité sociale considérables. Leurs habitants y déploient nombre d’actes de solidarité, d’initiatives civiques et économiques, méconnus et laissés en friche car non reconnus. Les citoyens ne doivent pas seulement être des habitants, clients ou bénéficiaires. Ils sont aussi acteurs. De très nombreuses expériences de terrain démontrent que faire place au pouvoir d’agir des citoyens leur permet de se mobiliser et de se former, de transformer la vie et de mieux vivre ensemble. Nous avons besoin d’une véritable révolution de nos mentalités. Il est temps pour nous de rompre avec des décennies de déconsidération et de crainte de l’autre car il n’est pas comme nous. Il est temps de devenir des personnes et des groupes doués de réflexion, capables d’inventer, d’être responsables et solidaires, de décider, d’agir ensemble pour faire revivre nos vraies valeurs. Il est urgent de soigner notre société pour bien «vivre ensemble». Car, la culture de la citoyenneté et du respect de l’autre est essentielle pour le vivre ensemble.

Farida Larbi