M. Ghlamallah au Forum d’Echaâb : « Notre religion consacre la paix »

Invité au forum du quotidien arabophone Echaâb, le président du Haut Conseil islamique estime que la notion du vivre ensemble en paix traduit admirablement les valeurs de l’islam et estime que le monde a besoin d’un discours «fédérateur» qui n’exclut aucune partie. Pour Bouabdallah Ghlamallah, l’aspect religieux du vivre ensemble et du dialogue entre les communautés est omniprésent dans notre religion et l’islam est connu pour être la religion de la «tolérance» et du «respect d’autrui».

«C’est connu par tout le monde. Notre religion consacre la paix, la fraternité, la tolérance, le pardon et la réconciliation comme étant des concepts dans lesquels doivent cohabiter pacifiquement les peuples, quelles que soient leur religion et leur race. Des valeurs que l’islam a toujours œuvré à ancrer au sein de l’humanité», a-t-il indiqué.

Le président du HCI n’a pas manqué de saluer l’initiative de l’Algérie de faire du 16 mai de chaque année la journée internationale du Vivre ensemble en paix et rappelé à cette occasion que notre pays a toujours assumé son rôle lorsqu’il s’agit de semer les graines de la tolérance, du pardon et de la réconciliation à travers ses efforts consentis dans le but de résoudre les conflits.

Il assure par ailleurs que la promotion d’un discours religieux fédérateur et modéré constitue le nœud gordien de la politique de la paix et du rejet de la violence en Algérie.

Parrainée par plus d’une centaine d’Etats membres de l’ONU, la démarche algérienne vise, pour information, à «mobiliser» les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et de la fraternité.

La célébration annuelle de cette Journée constituera en outre une excellente opportunité pour «exprimer» le désir de vivre et d’agir «ensemble», «unis» dans la différence et dans la diversité, en vue de «bâtir» un monde de paix, de solidarité et d’harmonie.

S. A. M.