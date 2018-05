Le cheikh de la tariqa Alawiyya, Khaled Bentounès : « faire passer le message à toutes les nations »

Le cheikh de la tariqa Alaouiya et président de l’association internationale du soufisme, Khaled Bentounès a affirmé que la journée mondiale du vivre ensemble en paix représente une occasion pour perpétuer les valeurs de tolérance et de réconciliation prônées par le président de la République et choisies par le peuple algérien. Khaled Bentounès a souligné, dans un entretien à l’APS, que la date du 16 mai est une «occasion pour se recueillir à la mémoire des victimes de la tragédie nationale et des chouhada du pays et méditer sur le moyen choisi par la société algérienne à travers la politique du président de la République, Abdelaziz Bouteflika prônant la culture de la paix».

Pour M. Bentounès, la journée mondiale du vivre ensemble en paix constituera un nouveau départ pour le renforcement de la culture de la paix dans la société en inculquant les valeurs de base dans les écoles, les universités et en promouvant le rôle de la tariqa Alaouiya, dans plusieurs wilayas du pays, dans la formation de l’enfant au Vivre ensemble et à l’ouverture sur autrui dans le respect mutuel Le cheikh de la tariqa alaouiya a salué le rôle de l'autorité politique en Algérie concernant l’initiative de proposition de la journée mondiale du vivre ensemble en paix, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 8 décembre dernier, de même que les instructions à toutes les wilayas du pays pour célébrer la première édition le 16 mai courant. Khaled Bentounès a soutenu que cette journée n’est pas seulement pour la célébration, mais pour l'instauration d'un nouvel esprit et d'une pensée culturelle et spirituelle dans l'édification d'une société rejetant la fitna (discorde) et la violence qui ont détruit des peuples.

«Nous devons faire des efforts avec fidélité, honnêteté et sincérité au service du citoyen, et faire passer à toutes les nations le message du vivre ensemble en paix ancrée dans l’esprit algérien», a ajouté Cheikh Bentounès. Dans le cadre de cette initiative, Mostaganem accueillera du 15 au 19 juillet prochain la 70e édition du congrès international sur l’étude et le développement des mathématiques sous le slogan «les mathématiques et vivre ensemble», avec la participation d'oulémas, chercheurs et autres experts de 19 pays qui présenteront 30 communications sur ce thème. La deuxième édition du Prix Emir Abdelkader se tiendra au mois de septembre prochain pour encourager et promouvoir le vivre ensemble et la coexistence dans le au bassin méditerranéen et dans le monde, a-t-on annoncé.