Nouvelle ville Ali Mendjeli : Le pari en voie d’être gagné

Il y à peine quelques années, la nouvelle ville Ali Mendjeli, dépendant de la commune voisine du Khroub, était considérée comme un lieu potentiellement dangereux, voire un véritable coupe-gorge pour certaines cités nouvellement occupées, à l’image de celles se trouvant au niveau des unités de voisinage (UV) 14, 16, 18 et 20.

Cependant, il semblerait qu’un changement en profondeur soit en train de s’opérer, ces derniers temps, dans ces quartiers réputés «dangereux», la presse se faisant de moins en moins l’écho des bagarres de rues, impliquant parfois plusieurs dizaines de personnes, qui avaient fait la triste réputation de la «Nouvelle». À l’UV 14, qui avait été le décor en 2014 d’affrontements entre bandes rivales issues des bidonvilles de Oued El Had et de Fredj Er-Rih, la tension a considérablement baissé, et les échauffourées ne rythment plus les journées de ses 12.000 habitants. «Au début, les tensions antérieures qui existaient entre certains jeunes désœuvrés des deux bidonvilles avaient naturellement été transposées ici. Il faut également dire que l’absence de sécurité avait compliqué la situation, et les bagarres duraient parfois quelques jours. Cela dit, depuis deux ans, l’UV 14 est devenue un lieu paisible, du moins aussi paisible que d’autres unités de la Nouvelle ville», affirme Moussa, 63 ans, retraité. Pour notre interlocuteur, cette amélioration est due aux efforts des autorités locales, de même qu’à des initiatives prises par les habitants : «Il est vrai que les autorités sont plus présentes, particulièrement les services de sécurité, mais il faut dire qu’une prise de conscience s’est opérée au sein des habitants, lesquels ont compris qu’ils n’avaient pas d’autre choix que d’apprendre à vivre ensemble dans le respect mutuel. Il y a eu des conciliabules, en présence d’imams et de sages, et tout le monde était d’accord pour mettre fin à la flambée de violence».

De son côté, Nadia, 36 ans, médecin, habitant depuis 3 ans l’UV 18, avec son mari et ses deux enfants, dit se sentir «de mieux en mieux» dans son quartier : «J’avoue qu’au début, j’appréhendais un peu de déménager à Ali Mendjeli, surtout avec tout ce qui se racontait sur le manque de sécurité dans certaines cités, mais là, j’avoue que j’ai été agréablement surprise par la quiétude qui y règne, car il nous arrive même de sortir dîner ou faire des emplettes le soir sans aucun problème», et d’ajouter : «Bien que nous soyons logés dans une résidence clôturée, il m’arrive souvent de faire mes courses à pied dans le cités environnantes, et les gens y sont de plus en plus ouverts, plus accueillants.»

Il faut également dire que concernant la «mégapole» de quelque 40.000 âmes, la sûreté de wilaya a opté pour une approche sécuritaire basée sur le contact permanent avec les citoyens, et ce par le biais de campagnes de proximité organisées régulièrement en collaboration avec les différents comités de quartiers. Ce travail préventif a, dans une grande mesure, contribué à endiguer la violence corollaire de relogements opérés sous pression, depuis le début des années 2000, afin de répondre à la forte demande en logement social et résorber l’impressionnant tissu de l’habitat précaire.

Issam B.