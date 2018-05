Bejaia : « Se rassembler sans se ressembler »

La journée internationale du Vivre ensemble en paix (JIVEP), qui coïncide avec la date du 16 mai, célébré pour la première fois dans le pays, a été marquée dans la wilaya de Bejaia par différentes activités ayant trait à ce thème important qui vise à créer des actions basées sur les valeurs essentielles auxquelles aspire une grande partie de l’humanité et qui sont indispensables pour diffuser la culture de paix. Le programme tracé a revêtu un caractère précis à savoir marqué cette journée par des actions concrètes qui démontre tout l’intérêt accordé à une vie d’ensemble en paix, par le respect de l’autre dans sa différence.

Vivre en paix c’est apprécier la diversité à sa juste valeur, c’est se rassembler sans se ressembler. La journée internationale du Vivre en paix (JIVEP) qui sera fêtée chaque 16 mai a été adoptée le 8 décembre 2017 par la 72e assemblée générale de l’Organisation des nations unies (ONU) à l’unanimité par des 193 Etats membres. Les festivités dans la wilaya de Bejaia ont débuté hier par un rassemblement des participants au niveau de la place Mekbel, avec la plantation de l’olivier de paix sur le thème «Plantons ensemble l’olivier de paix, symbole de paix, de partage et de fraternité». Une marche s’est ébranlée de ce lieu vers l’esplanade de la maison de la culture où plusieurs intervenants ont pris la parole pour présenter les objectifs de la journée internationale du Vivre ensemble en paix.

La cérémonie a été couronnée par des activités artistiques de l’association des enfants inadaptés mentaux de Bejaia. Dans le hall, les cadets de la protection civile de Bejaia ont présenté un cours pratique d’intervention sur le secourisme et les premiers soins à donner en cas d’accident pour sauver des vies humaines.

Dans la grande salle des spectacles, les organisateurs ont présenté une chorégraphie et une chorale intitulées «Les enfants de la paix», suivi d’une projection du film Désir for Peace. Ainsi, par l’action citoyenne et la réflexion partagée, la JIVEP veut mettre en synergie les consciences où les vertus et les qualités de chacun sont mises en avant. De même cette journée invite à puiser dans le patrimoine commun des sagesses de l’humanité pour renouer avec la paix et la spiritualité. A travers la journée internationale du Vivre ensemble en paix, les initiateurs proposent de créer l’académie de paix. Son rôle est d’initier, d’enseigner une pédagogie et une méthode pour développer la culture de paix dans tous les segments de la société.

M. Laouer