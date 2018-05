Journée internationale du Vivre ensemble en Paix , Tizi-Ouzou : Entraide et pardon

L’Algérie célébrera aujourd’hui, à l’instar des autres pays du monde, la journée internationale du Vivre ensemble en paix consacrée par une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU en réponse à une proposition de notre pays où cette notion de vivre ensemble et en paix est une réalité quotidienne depuis des lustres grâce à la vertu de la réconciliation qui a toujours été de mise au sein de la société.

En Kabylie, la culture du vivre ensemble en paix a de tout temps été une valeur suprême que les organisations villageoises aussi bien anciennes, «Tajmaat», que modernes, les comités de villages, se sont démêlées et continuent toujours à le faire pour sa propagation et son acceptation par la communauté villageoise et citadine qui a, d’ailleurs, fini par prendre conscience de la pertinence de ce mode de vie pacifique, impérativement nécessaire pour l’émancipation de la société et le développement du pays.

Le vivre ensemble en paix est la meilleure clé du développement dans tous les domaines, estiment des citoyens dont la mémoire est toujours blessée par la décennie rouge qu’a endurée l’ensemble de la société algérienne durant les années 1990 où la culture de la violence et de l’extrémisme religieux a failli anéantir toute cette culture du vivre ensemble en paix et solidaire qu’a hérité le peuple algérien de ses lointains ancêtres n’était-ce ce sursaut d’orgueil et de sagesse qui était venu pour rappeler la nécessité et l’urgence de nous réapproprier nos traditions ancestrales bannissant la violence et l’exclusion et glorifiant la paix, la solidarité et l’amour d’autrui.

La mobilisation des Algériens contre la violence et l’exclusion s’est soldée par l’adoption unanime de la charte pour la paix et la réconciliation nationale initiée par Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le but d’arrêter l’effusion du sang des citoyens par d’autres citoyens et de permettre à ces derniers de vivre ensemble et en paix dans un pays stable et développé. La réconciliation nationale, qui est aujourd’hui citée comme exemple de bonne gouvernance et de rétablissement de la paix, a permis à notre pays de renouer avec le développement dont la machine était pratiquement à l’arrêt durant cette décennie douloureuse du terrorisme.

A Tizi-Ouzou, le retour de la paix et la stabilité a permis le retour de centaines de citoyens dans leurs villages d’où ils ont été contraints à quitter à cause du terrorisme ainsi que la réalisation de plusieurs centaines de projets dans différents secteurs ayant participé grandement à l’amélioration du cadre de vie des populations qui vivent désormais dans la sérénité et la sécurité à travers l’ensemble des villages de la wilaya, y compris ceux qui ont été désertés durant cette décennie du terrorisme, notamment le village Ait Allaoua dans la commune d’Iboudrarène et Bomhala, Zeboudj Kara, notamment, dans la commune de Sidi Naamane.

La célébration de la journée internationale du Vivre ensemble en paix sera mise à profit chaque année pour rappeler les bienfaits de la culture de la paix et de la réconciliation nationale et d’inculquer les valeurs de tolérance, de solidarité et d’amour d’autrui aux jeunes pour qu’ils n’aient plus à subir et encore moins à devenir acteurs de violence et d’exclusion.

En Kabylie, la solidarité, l’entraide, l’amour d’autrui et la culture de paix et du pardon sont des valeurs sûres et intrinsèques que la population a hérité de génération en génération. Elle ne tolère et ne tolèrera jamais leur transgression et encore moins leur remise en cause dès lors que ces valeurs ont toujours été considérées comme condition sine qua non pour le vivre ensemble en paix.

Bel. Adrar