Transfert de l’ambassade américaine à El-Qods : Triste jour pour la paix

Dans son bureau ovale, face à son écran de télévision qui diffuse la chaîne Fox, chargée de retransmettre la cérémonie d’ouverture de l’ambassade américaine à El-Qods, Donald Trump s’est enthousiasmé sur Twitter que c’est «un grand jour pour Israël».

Au même moment, un bain de sang se déroule dans l’enclave palestinienne de Ghaza. Plus de 37 palestiniens sont abattus et 500 autres blessés dont certains grièvement par des tirs israéliens. Triste jour pour la paix et le droit international serions nous tentés de répliquer. Salué comme «historique» par Israël, ce transfert est largement perçu comme un acte de défi envers la communauté internationale dans une période de grande inquiétude pour la stabilité régionale.

A Ghaza, des milliers de Palestiniens se sont rassemblés à quelque distance de la frontière. L'armée israélienne a pratiquement doublé ses effectifs autour de l'enclave et en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, où des rassemblements étaient annoncés.

Des milliers de policiers israéliens étaient aussi mobilisés dans toute la ville sainte, et un millier autour de l'ambassade et ses alentours. Saëb Erekat, haut responsable palestinien, a dénoncé lundi «un acte d'hostilité notoire contre le droit international et le peuple de Palestine, plaçant les Etats-Unis du côté de la force occupante, Israël».

Pour la communauté internationale, al Qods reste territoire occupé et les ambassades ne doivent pas s'installer dans la ville tant que le statut n'en a pas été réglé par la négociation entre les deux parties. Des 193 pays composant l'Assemblée générale de l'ONU, 128 ont condamné la décision américaine. Ce vote avait provoqué la fureur de Washington. Fraîchement désignés par le président Trump, le secrétaire d'Etat américain et le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale sont les seuls à croire qu'un accord de paix israélo-palestinien était possible après ce transfert. «Le processus de paix n'est certainement pas mort», a déclaré le secrétaire d'Etat Mike Pompeo lors d'un entretien à la chaîne Fox. Pour le conseiller à la sécurité nationale John Bolton, loin de saper le processus de paix, ce déménagement «le rend plus facile» à mener à bien. «C'est la reconnaissance d'une réalité». Mais cette «réalité» est loin de faire l’unanimité. Pour le président turc, les Etats-Unis ont perdu «leur rôle de médiateur» au Proche-Orient. «Nous rejetons cette décision qui viole le droit international et les résolutions des Nations unies», a déclaré le président Erdogan, précisant qu’«avec cette décision, les Etats-Unis ont choisi d'être une partie du problème». Le président du Parlement iranien, Ali Larijani, a mis en garde le président américain, Donald Trump, contre les conséquences à long terme de ses actes, appelant les Palestiniens et la communauté internationale à la résistance. En ce 70e anniversaire de la commémoration de la Nakba, la Marche du retour n’est plus qu’un simple slogan. Elle prend toute sa signification devant le rassemblement des milliers de Ghazaouis bien décidés à franchir, et au péril de leurs vies, la barrière de séparation établie par Israël. La nouvelle Intifadha est en marche…

M. T.

Réunion d’urgence de la Ligue Arabe



La Ligue arabe tiendra une réunion d'urgence, mercredi, au niveau de ses représentants permanents pour discuter des moyens de faire face au transfert par les Etats-Unis de leur ambassade à El-Qods occupée, a indiqué un responsable de l'organisation panarabe. La réunion se tiendra «à la demande de l'Etat de Palestine» pour discuter «des moyens de faire face à la décision illégale des Etats-Unis», a annoncé hier à la presse Saïd Abou Ali, secrétaire général adjoint pour les Affaires palestiniennes de la Ligue arabe.