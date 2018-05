Dans la lucarne : La prudence jusqu’au bout !

On ne le dira jamais assez que le football est loin d’être une science exacte. Il subsistera toujours un brin d’irrationnel qui fait qu’au finish d’un championnat donné ou un parcours dans une compétition à élimination directe, on se fait «coiffer au poteau» pour avoir fait preuve d’arrogance plus que démesurée. Comme la «balle» qui sort du canon d’un pistolet ne peut revenir. C'est-à-dire que le succès n’est jamais garanti avant terme.

Il faut pousser les efforts jusqu’au bout et attendre l’ultime journée ou le dernier match pour être fixé sur les véritables chances de remporter le trophée convoité et monter sur le podium. Nombreuses sont les équipes qui ont fait de mauvais pronostics quant au succès final. La vérité du terrain est la seule qui primera. C’est ainsi que dans la vie, il faut toujours rester humble et ne pas divulguer, à tort et à travers, ses atouts en affirmant que le titre, la coupe d’Algérie ou la compétition africaine ne peuvent vous échapper. Finalement, on peut se tromper et se faire doubler, en fin du compte, comme un débutant. Nombreux sont les clubs qui se font surprendre sur le fil, en raison de déclarations intempestives qui n’ont aucun rapport avec la déontologie, qui prône de respecter ses adversaires et surtout que ce n’est qu’à la fin d’un exercice officiellement, qu’on peut se déclarer être les meilleurs.

Le MCA, durant cette saison 2017/18, avait réussi à faire l’unanimité autour de lui. Il était même considéré par les observateurs,

la presse sportive et bien d’autres connaisseurs de la balle ronde comme la meilleure équipe cette saison, avec un football appliqué sur terrain comme si il s’agissait d’une belle toile que l’artiste, en

un tour de main, transforme comme par enchantement en une fresque qui laisse les visiteurs rêveurs. Ce n’est pas faux de dire que le MCA a distillé un football chatoyant, aussi bien en Championnat qu’en Ligue des champions d’Afrique. Son équipe a fait montre d’une efficacité sans faille et qu’aucun adversaire n’a pu imiter. C’était vraiment un régal. Ce qui explique que le

5-Juillet est souvent «plein comme un œuf». Les «tifos», banderoles et autres chansonnettes à la gloire du club sont de mise à chaque fois que ce club historique s’exhibe devant ses adversaires, aussi bien locaux qu’étrangers. Cependant, le club a subitement enclenché des défaites, les unes après les autres. Sa dernière victoire remonte au match contre le PAC, à Bologhine, où le MC Alger avait gagné sur le net score de

(5 à 1). Depuis, ce sont des contre-performances qui s’amoncellent au point où le directeur général du club, Kaci Saïd, crie carrément au «complot» visant à déstabiliser le club. Il y a peut-être du vrai. Toutefois, cela apprendra aussi bien la direction générale, le staff technique, les supporters et les joueurs de ne plus montrer ses ambitions avant l’heure. Certains ne voulaient pas que le MCA gagne et n’ont pas manqué de le dire presque ouvertement. Morale à tirer : il faut garder son calme et rester humble à l’avenir, du début jusqu’à la fin. Car, il y a toujours des gens «tapis dans l’ombre» pour vous «casser» et surtout vous «mettre des bâtons dans les roues». Et cela s’est vérifié lors des dernières journées où l’équipe est stoppée en demi-finale de la Coupe d’Algérie dans les circonstances que l’on sait, mais aussi en championnat et de la place de dauphin,

—le club est relégué à la 4e place. Il ne lui reste que la Ligue des champions (phase de poules). Il lui appartient de rectifier le tir en restant stoïque, surtout concentré sur son sujet, et en mettant de côté les déclarations tapageuses. Cela a eu lieu aussi en Ligue-2 où les Skikdis qui, à la phase aller, étaient les premiers avec une avance confortable.

Au retour, ils se sont fait piégés et ratent l’accession du fait qu’on s’est «ligué» contre eux suite à des propos accusateurs proférés par leur ex-président.

«Dans une bouche close, il n’entre point de mouches !»

Hamid Gharbi