Ligue régionale du Sud-Ouest : Préparer l’AG élective et le championnat régional 2018/2019

Le directoire de la Ligue régionale de football du sud-ouest, (LRFSO), prépare actuellement l’Assemblée générale élective (AGE) des futurs membres de cette instance sportive, et le Championnat régional de football 2018-2019, a-t-on appris dimanche du président de ce directoire à Bechar.

«Depuis la désignation de notre directoire le 3 mai courant, nous sommes engagés dans la préparation de la prochaine AG pour l’’élection des nouveaux-membres dirigeants de la LRFSO, de même que la préparation du championnat (1 à 2 groupes) d’équipes des wilayas de Bechar, Adrar, Tindouf, Naama et El Bayadh, et ce, en application des instructions de la Fédération algérienne de football (FAF), a indiqué à l’APS, Abdelkader Khaddoum.

«Actuellement nous avons entamé un large débat avec les ligues de football de ses wilayas pour fixer la date de la tenue de cette AG, prévue avant la fin 2018, et une concertation a été lancée pour permettre aux clubs de la région du sud-ouest du pays de s’approcher davantage du directoire pour la mise en place du championnat régional, gérer et suivi dès la saison 2018/2019 par notre directoire», a-t-il précisé.

«La mise en place de ce directoire de la LRFSO a pu être concrétisée à la suite d’une rencontre régionale sur les moyens à mettre en oeuvre pour la relance des activités de cette ligue spécialisée, en arrêt durant plus de dix années à laquelle à pris les représentants des mêmes wilayas du sud-ouest ainsi que plusieurs membres du Bureau fédéral de la FAF dont M. Rachid Gasmi», a fait savoir M. Khaddoum.

«La création de la LRFSO est un atout très important dans la promotion et le développement du football dans cette région du pays», a-t-il estimé.