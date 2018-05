Ukraine : Le Shakhtar Donetsk conserve son titre

La formation de Shakhtar Donetsk a conservé son titre de champion d'Ukraine de football, le 11e de son histoire, après sa victoire (1-0) devant Veres Rivne, lors de l'avant-dernière journée. Avec cinq points d'avance sur le Dynamo Kiev, couronné à 15 reprises, le Shakhtar ne peut plus être rejoint alors qu'il ne reste plus qu'une journée de compétition.

Après sa 12e coupe nationale mercredi en battant le Dynamo

(2-0) en finale, le Shakhtar réalise donc le doublé Championnat-Coupe, et disputera la phase de poules de la prochaine Ligue des champions.