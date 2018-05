ESS : Hammar, vrai ou faux départ ?

La fin de la saison s’est révélée compliquée pour l’Entente de Sétif qui ne gagne plus depuis quelques matches aussi bien en championnat qu’en Ligue des champions d’Afrique. L’Aigle Noir a enchainé ce samedi avec sa troisième défaite toutes compétitions confondues et un gros score qui plus est. En effet, le revers essuyé face au DRBT (3-2) a accentué la crise dans la maison sétifienne à tel point que cette fois-ci c’est Hassan Hammar qui a annoncé qu’il quittait ses fonctions de président à la fin de la saison.

Comme Abdelhak Benchikha il y a quelques jours, Hassan Hammar a expliqué qu’il ne tolère plus les critiques dont il fait l’objet depuis quelques temps. En effet, certains supporters lui endossent à lui seul la responsabilité de la saison en demi teinte de l’ESS en raison entre autre de son recrutement jugé insuffisant.

Reste après à vérifier si Hassan Hammar ira au bout de sa menace et quittera ses fonctions à la fin de la saison ou s’agit-il simplement d’une annonce faite à chaud, conséquence éventuellement de la pression des supporters. Car dans les coulisses, on sait que Hammar s’active déjà pour préparer la saison prochaine. Depuis quelques jours, il multiplie les contacts avec de potentiels techniciens susceptibles de succéder à Benchikha. Après avoir fait chou blanc dans le dossier Hubert Velud, le président sétifien s’est rabattu en désespoir de cause sur la piste Kheireddine Madoui. Ce dernier, sur le banc de l’Etoile du Sahel depuis l’automne est annoncé de retour à Sétif. Finaliste malheureux de la Coupe de Tunisie, Madoui serait devenu la priorité de la direction sétifienne qui cherche activement un entraîneur pour diriger l’équipe durant la phase des poules de la Ligue des champions et préparer la saison prochaine.

Alors, Hammar démissionnera ou pas ? Madoui reviendra ou pas ?

Autant de questions qui taraudent les esprits des fans de l’Entente de Sétif, frustrés par la saison que vient de réaliser leur équipe et impatient de voir se construire une équipe capable de jouer les titres la saison prochaine.