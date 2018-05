Ligue des champions (phase de poules-2e journée), ES Sétif - MC Alger : Les sétifiens favoris mais…

Le programme de la deuxième journée de la phase des poules de la Ligue des champions d’Afrique, groupe «B», mettra aux prises l’Entente de Sétif avec le Mouloudia d’Alger, pour un derby algérien qui promet.

Cette rencontre qui sera dirigée par un trio d’arbitre égyptien aura lieu au stade 8-Mai à Sétif. Ainsi,

M. Zeglol Grisha sera assisté par MM. Redouane Achik et Ahmed Ali. Dans cette confrontation, les deux formations qui ont raté leur entrée en lice dans la compétition ne jurent que par la victoire. Les trois points permettraient au vainqueur de se replacer dans la course, notamment pour l’ESS dont le compteur n’a pas bougé. «C’est un derby national qui s’annonce difficile pour les deux formations. Je regrette seulement une chose. Cette rencontre tombe au mauvais moment pour nous. Nous allons affronter le MCA, alors que l’équipe n’est pas au meilleur de sa forme. Ceci sans parler de la cascade de blessures que vit l’ESS et l’ambiance qui règne au club après l’annonce de la démission du président Hammar. Tous ces éléments ont quelque peu perturbé notre préparation en prévision de ce match important. Cela dit, nous allons tenter d’aligner la meilleure équipe possible, avec les éléments les plus en forme. Les deux équipes se connaissent parfaitement. Pour notre part, nous allons jouer pour la victoire. Nous avons besoin des trois points pour nous relancer dans la course. Tout va très vite dans ce genre de compétition. Nous n’avons pas droit à l’erreur, surtout après la défaite face au TP

Mazembé », a déclaré le coach de l’ESS à la presse, à l’issue du dernier entrainement de son team. Même son de cloche de la part du doyen des clubs Algérien. «Certes nous traversons un passage à vide, depuis quelques temps. Cependant, je reste optimiste quant à l’issue de cette rencontre face à l’ESS. Je pense que le Mouloudia a largement les moyens de rebondir à Sétif et de réaliser un résultat positif. Pour cela, l’équipe doit retrouver ses fondamentaux, à savoir la solidarité sur le terrain pour une bonne récupération de la balle. Notamment dans les zones sensibles. La balle est dans le camp des joueurs. C’est à eux de relever la tête, en faisant preuve de beaucoup de motivation et de détermination. Nous connaissons parfaitement notre adversaire et nous savons comment le prendre. Cela dit, cette rencontre importante se jouera surtout sur le plan mental. Par ailleurs, je tiens à souligner une chose. Cette confrontation est difficile, mais elle n’est pas décisive pour la qualification. Il restera encore quatre matchs à disputer et tout est possible. Nous allons donc à Sétif pour tenter de ramener une victoire. Néanmoins, même si ont revient avec le point du nul, ça serait un résultat positif pour nous. Dans ce genre de compétition, chaque point a son importance», a tenu à souligner, à la veille du déplacement de son équipe pour la ville des hauts plateaux algériens, le coach Casoni qui, par ailleurs, n’a pas apprécié l’attitude de son gardien de but Chaouchi, très en colère après l’annonce de sa non titularisation pour cette partie.

Rédha M.