Forum International de l’énergie Atomique en Russie : M. Guitouni à Moscou

Le ministre de l’Energie Mustapha Guitouni a pris part hier à Moscou au travaux du 10e Forum International de l’Energie Atomique (ATOMEXPO 2018) qui se tient du 14 au 16 du mois en cours à Sotchi en Russie, a indiqué un communiqué du ministère. Placé cette année sous le thème "Partenariat mondial - succès commun", ce Forum auquel M. Guitouni participe à la tête d’une importante délégation de son secteur, composée de hauts cadres du ministère et du Commissariat accompagné par l’ambassadeur d’Algérie à Moscou, aborde les questions les plus actuelles de l’énergie nucléaire et de ses applications énergétiques et non-énergétiques à des fins pacifiques, précise le communiqué. Au cours de cet événement, le ministre et la délégation qui l’accompagne auront des entretiens avec le directeur général de la société étatique russe de l’énergie nucléaire (Rosatom), ainsi qu’avec un certain nombre de délégations des pays participants, ajoute la même source. A noter, ATOMEXPO est un Forum international annuel de l’industrie nucléaire mondiale regroupant les dirigeants des grandes entreprises nucléaires, des agences gouvernementales, de représentants de gouvernements, d’organisation internationales Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), l’Agence de l’Energie Nucléaire (AEN /OCDE)) et des experts du domaine.