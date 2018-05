Formation professionnelle : M. Mebarki reçoit l’ambassadrice du Canada

Le développement de la coopération algéro-canadienne dans le domaine de la formation professionnelle a fait l'objet d'un entretien, hier à Alger, entre le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohammed Mebarki, et l'ambassadrice du Canada en Algérie, Patricia McCullagh, indique un communiqué de ce ministère. A l'occasion de cette entrevue, M. Mebarki "a présenté les grands volets du programme de modernisation et de reforme du service public de la formation et de l'enseignement professionnels, en mettant l'accent sur l'importance des modes de formation aux métiers, faisant intervenir l'entreprise dans l'acte pédagogique", précise le communiqué. Evoquant l'intervention des firmes canadiennes en Algérie, dans le cadre des relations commerciales et économiques entre les deux pays, le ministre "a mis en exergue l'importance de l'action de formation en partenariat, pour assurer un transfert de savoir-faire et de compétences". A cet égard, il a tenu à rappeler que "le secteur de la formation professionnelle, en bénéficiant par le passé, d'un projet pluriannuel d'appui portant introduction de l'approche par compétences dans l'ingénierie de formation, avec le soutien de l'Agence canadienne de développement international (ACDI), a lancé les bases d'une refonte des méthodologies d'élaboration des programmes et d'évaluation des cursus de formation en y associant les entreprises économiques". Pour sa part, Mme McCullagh, "tout en notant l'impact positif des politiques publiques en matière d'apprentissage par la formation professionnelle et technique, a marqué sa disponibilité à insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale, dans ce domaine, par l'apport en expertise, avec l'appui notamment des entreprises canadiennes, implantées en Algérie". Ainsi, les deux parties "ont convenu de la nécessité d'élargir la coopération culturelle et universitaire entre les deux pays au segment de la formation professionnelle", note la même source. Elles ont décidé, dans ce cadre, de "retenir comme axes fondateurs d'un nouveau programme de partenariat institutionnel". Ces axes portent sur "le jumelage entre établissements de formation professionnelle, le développement des échanges, la mise en place de filières professionnelles d'excellence avec les entreprises économiques canadiennes, et l'échange d'informations et de bonnes pratiques en matière de programmes de formations initiales et continue", conclut le communiqué.