Eau potable à Annaba et à El-Tarf : Amélioration attendue

Près de 90.000 m3 d’eau supplémentaire à partir de ramadhan.

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a effectué hier, une visite de travail et d’inspection à Annaba et El Tarf où il s’est enquis de la situation du secteur. Venant d’El Tarf, il s’est aussitôt rendu à la station de traitement des eaux de Chaiba dans la commune de Sidi Amar qui dessert en eau potable une grande partie de la wilaya de Annaba. Le ministre a reçu des explications sur la réhabilitation de cet ouvrage qui a atteint un taux d’avancement de 80%. Il a souligné que le problème de l’approvisionnement des populations d’Annaba et d’El Tarf ne se posera pas dans l’immédiat. D’autant que le barrage de Cheffia (El Tarf) mobilise, à lui seul, quelque 100 millions de mètres cubes, rappelant qu’en septembre dernier, il a été décidé de concert avec les autorités des wilaya d’El Tarf et de Annaba de lancer un programme d’urgence pour sécuriser les populations dans l’alimentation en eau. Ce programme a porté ses fruits grâce à la réparation de la conduite Mexa - H’nichet dans la wilaya d’El Tarf . La conduite partant du barrage de Cheffia a été également réparée en partie, a ajouté le ministre qui a fait état dans ce contexte de l’augmentation des rendements des stations de traitement de Mexa (El Tarf) et de Chaiba (Annaba). «Nous avons réhabilité le champ captant de Boutheldja (El Tarf) qui va très prochainement fournir plus de 22.000 m3 par jour», a dit le ministre qui a estimé que les opérations menées à Annaba ont permis de mobiliser un débit supplémentaire de plus de 66.000 m3 par jour, ce qui représente le 1/3 des besoins quotidiens de Annaba. Aujourd’hui, il nous appartient, a souligné le ministre, d’accorder un effort particulier à la gestion des infrastructures et à la distribution des ressources. Des mesures ont été prises en ce sens, aujourd’hui même, pour régler les dettes de Sonelgaz et un budget qui va permettre aux deux ADE d’engager un programme de recrutement du personnel, a t-il révélé. S’agissant de l’alimentation du complexe sidérurgique d’El Hadjar, ce dernier sera desservi en eau industrielle à partir de la Step de Lallelick (El Bouni). En cas de déficit en eau, Sider El Hadjar pourra faire appel au barrage Cheffia, a-t-il affirmé.

B. Guetmi