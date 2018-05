Examens de fin d’année : 62.714 policiers mobilisés

« 62.714 policiers seront mobilisés pour assurer le bon déroulement des examens de fin d’année 2017/2018 pour les trois cycles scolaires», a annoncé, hier, le contrôleur de police, Aissa Naili, directeur de la sécurité publique lors d’une conférence de presse tenue au siège de la Direction de la sécurité Publique (DSP). «La DGSN a mobilisé les moyens humains et matériels pour assurer la protection des biens et des personnes» a indiqué le directeur de la sécurité publique, précisant que le plan de sécurité spécial Ramadhan prévoit la mobilisation des agents de police au niveau des lieux publics, les stations de bus et les marchés, notamment.

M. Naili a, également fait savoir que les mesures portent également sur le renforcement de la sécurité des infrastructures économiques et de santé publique, outre les ambassades et les consulats. Il a également insisté sur le renforcement de la lutte contre le marché informel et le changement d’activité occasionnel, à travers l’ensemble du territoire national, constaté chaque année durant le mois du Ramadhan.

Evoquant le dispositif mis en place en prévision de la saison estivale, le même responsable à la DGSN a relevé le rôle important que joue la police des frontières, notamment pour ce qui est des facilitations des procédures d’accès des émigrés de retour au pays et les touristes. Il a, à ce sujet, fait part de l’ouverture de guichets au niveau des ports et aéroports pour accueillir dans les meilleures conditions les ressortissants algériens établis à l’étranger qui viennent pour passer le Ramadhan et les vacances avec leurs pays. Pour cette nouvelle saison estivale, précise le directeur de la DSP, 1.337 motards seront mobilisés, dont 761 pour 14 villes côtières, en plus des 987 agents de scooteurs dont 465 dans les villes côtières. Selon M. Naili, ce dispositif qui vise à assurer la sécurité et la quiétude parmi les citoyens et garantir une surveillance efficace du territoire et concrétiser la présence permanente et continue sur le terrain durant cette période de l’année, prévoit la mobilisation 4.260 patrouilles de police, dont 1.600 policiers repartis à travers 80 plages autorisées à la baignade.

Concernant le dispositif de sécurité spécial examen de fin d’année, le responsable a fait savoir que sur les 62.714 policiers mobilisés à cette occasion, 31.000 parmi eux veilleront sur le bon déroulement des examens de fin de cycle primaire et seront répartis à travers 7.371 centres d’examens sur un ensemble de 13.000 centres ouverts sur l’ensemble du territoire national.

Il a, a ce sujet, rappelé que la DGSN a mobilisé "tous les moyens humains et matériels pour assurer le succès de cette opération par le déploiement d'équipes de sûreté mobile et piétonne au niveau des points connaissant un trafic routier intense notamment lors des heures de pointe du matin. Pour sa part, le sous-directeur de la prévention et de la sécurité routière, le commissaire principal Rachid Ghezli, a présenté le bilan des accidents de la route enregistrés durant le premier trimestre de l'année 2018. Il dira, a ce sujet, que les services de police ont enregistré 3.602 accidents responsables de la perte de vie de 142 personnes et causant des blessures à 4.146 autres, Il a, dans son intervention, relevé une la baisse de 1% accidents et de 2% blessés et de 10% de décès enregistrés par rapport la même période de l'année 2017.

Kamélia Hadjib