PRA : Fidélité à la ligne de conduite du Président Bouteflika

Le président en exercice du Parti du renouveau algérien, M. Lakhdar Belmahi, s’est réuni samedi, à Alger, avec les membres du bureau national, pour débattre de l’actualité politique à l’échelle nationale.

Quant à la participation du parti à la rencontre organisée par la HIISE le 5 mai dernier, des clarifications ont été apportées s’agissant des procédures de recours.

Lors de cette réunion, «le PRA a exprimé sa pleine adhésion aux appels et demandes adressés au Président de la République pour sa candidature à un 5e mandat, sachant que le PRA est resté fidèle à sa ligne de conduite et s’est aligné au large front soutenant le parachèvement des réformes tous secteurs confondus».

S’agissant de l’invitation adressée au président du PRA par l’ambassadeur de la République arabe sahraouie pour la participation au 45e anniversaire de la création du Front Polisario, le parti a réitéré son soutien indéfectible à la cause sahraouie et une délégation du parti a participé à cet important évènement.

Il a également été décidé de procéder à la restructuration des bureaux de wilaya et d’élargir la base militante en vue du prochain rendez-vous électoral.

Il a été enfin jugé impératif de convoquer le conseil national du parti à la fin du mois de juin prochain, à l’effet de présenter le bilan d’activité du premier semestre.