La ministre de l’éducation nationale à Sidi Bel-Abbès : Développer la notion de citoyenneté

Le cycle de réunions que préside la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, au gré de cette tournée d’inspection et de travail à travers l’Ouest du pays, entre autres, se veut un rappel à la famille de l’éducation de la nécessité de se mobiliser autour des perspectives à atteindre, par l’amélioration du niveau pédagogique et la modernisation de la scolarité pour la formation des générations montantes, face à des défis d’un monde en perpétuelle évolution technologique.

Un monde compétitif, globalisé et interconnecté, est-il affirmé. En clair, une école de qualité ayant pour mission principale le développement de la notion de citoyenneté et la promotion des valeurs d’autonomie, d’éducation, d’instruction et de culture.

Ces thèmes ont été au cœur de la rencontre organisée hier à Sidi-Bel-Abbès en présence de l’ensemble des acteurs du secteur pour saluer l’effort fourni par ces derniers et les inciter à persévérer vers un climat de confiance.

«Cette confiance prévaut dans nos relations et nous unit pour accomplir nos missions et s’acquitter de la tâche de grande ampleur qu’est l’édification d’une école de qualité», a-t-elle déclaré dans son intervention.

«Si nous avons gagné le pari du quantitatif grâce aux énormes investissements consentis par l’Etat, qui a placé le secteur de l’éducation au centre de ses priorités, le défi aujourd’hui est celui de la qualité, car la scolarité n’est pas forcément synonyme d’apprentissage, sachant que les résultats jusque-là obtenus demeurent en deçà des attentes et des ressources allouées, dont 90% destinées aux salaires », devait-elle enchaîner, avant de revenir sur les réajustements introduits dans le cadre de l’amélioration de la mise en œuvre de la réforme du système éducatif initiée par le Président de la République.

Faire mieux et non faire plus s’assimile au mot d’ordre guidant désormais l’action de ce département dont la première responsable tente efficacement d’intégrer tous les acteurs et les partenaires dans l’approche de redressement et de refonte sur la base d’une confiance et d’une évaluation permanente des étapes franchies pour aller vers cette école de qualité et satisfaire une revendication légitime de la société.

«Ensemble et dans une complémentarité totale, nous devons nous attaquer aux carences et éventuelles défaillances pour délimiter clairement les responsabilités, repérer les points de ruptures et trouver les solutions adaptées, d’où cette obligation de rendre régulièrement des comptes», insistant sur le caractère vital de la notion de cohérence dans l’application de la démarche et rappelant l’impérieuse nécessité de la collaboration avec les élèves et les parents.

En somme, une feuille de route a été établie pour que tout un chacun se conforme à la lettre et à l’esprit de ses axes militant pour l’édification d’une école de qualité…

A. Bellaha