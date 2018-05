Protection de l’environnement à l’horizon 2035 : Objectif zéro déchet

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, a lancé hier un appel aux investisseurs potentiels à s’intéresser davantage à la gestion des déchets ménagers et à leur valorisation, tout en invitant les jeunes à « investir dans le créneau de la collecte et tri des déchets ». S’exprimant en marge de la présentation finale du projet de l’étude de faisabilité d’un centre de traitement intégré des déchets (Centre d'enfouissement technique de Hamici) au profit de la wilaya d’Alger dans le cadre de la coopération algéro-sud-coréenne, Mme Zerouati a insisté sur l’impératif d’adopter une approche nationale de gestion des déchets, tout en affirmant l'engagement de son département ministériel d’accompagner les jeunes investisseurs.

« Ce domaine permet d’atteindre deux objectifs. Le premier étant la préservation de l’environnement et le développement des moyens pour en faire un levier économique par excellence, et le deuxième sera l’intégration des jeunes dans ce créneau, ce qui répond à notre stratégie », a expliqué la ministre dans un point de presse. Mme Zerouati a fait savoir que l’Algérie doit intensifier ses actions visant la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie, donnant ainsi une place prépondérante aux aspects économique et de partenariat dans ses choix de modèle de société.

Après la présentation finale du projet « étude de faisabilité d’un centre de traitement intégré des déchets», la ministre a montré sa satisfaction quant à l’étude élaborée par les partenaires coréens, affirmant que ce projet apportera, à terme, « une valeur ajoutée certaine à l’environnement ». « La Corée est devenue un partenaire incontournable pour assister l’Algérie à la mise en œuvre des politiques environnementales durables et à mieux intégrer les préoccupations environnementales dans les décisions économiques », a-t-elle affirmé. Selon Mme Zerouati, l’adoption de ce projet vital s’inscrit au titre de «la mise en œuvre du programme du Président de la République Abdelaziz Bouteflika portant sur l’impératif d’améliorer le cadre de vie des citoyens (...) Nous sommes sur la bonne voie. Nous avons démarré le programme de la gestion des déchets avec de lourds investissements consentis par l’Etat pour la réalisation des CET, déchèteries et autres équipements, ainsi que pour la formation. C’est à nous de réaliser ce rêve, celui de villes propres » a-t-elle déclaré. M. Ahn Byungok, vice-ministre de l’Environnement coréen, qui s’est déplacé spécialement à cette occasion, a exprimé la volonté du gouvernement de son pays à accompagner l’Algérie dans plusieurs domaines, notamment en matière d’écologie. « Cette occasion de participer à l’amélioration de l’environnement écologique de l’Algérie représente beaucoup pour notre ministère », a-t-il affirmé. Lors de cette rencontre, un exposé a été présenté par le représentant de KEITI, qui a relevé les problèmes de gestion des unités de traitement des déchets. Ces problèmes portent sur l'augmentation des volumes des déchets collectés, qui sont de l'ordre de 1.800 tonnes/jour, soit une hausse de 80% par rapport aux prévisions à l'étude de 1.000 tonnes/jour.

Il a aussi été relevé une augmentation de la production de lixiviats, qui s'est établie à 160 tonnes/jour par rapport aux 80 tonnes/jour prévues, provoquant l'insuffisance de capacité de l'installation. Quant au recyclage des déchets, un faible taux a été signalé, à cause du tri manuel et de l'augmentation des volumes des déchets réceptionnés. A cet effet, le représentant de l'institut coréen a affirmé la nécessité d'améliorer les installations existantes et d'implanter une nouvelle unité de traitement des déchets plus écologique. « L’installation du centre de tri mécanique et de l’incinérateur permettra de minimiser la quantité des déchets à enfouir », a-t-il proposé.

Sarah A. Benali Cherif