Signature de deux conventions dans le secteur du tourisme : Renforcer l’attractivité

Deux conventions-cadres dans le secteur du Tourisme ont été signées, hier à l’hôtel El-Aurassi, entre l’Office national du tourisme (ONT), et Air Algérie, pour la première, et entre Tassili Airlines, le groupe public Hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT) et la Fédération nationale des agences de tourisme, pour la seconde. La cérémonie de signature a été présidée par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, accompagné par le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane.

Ce nouveau partenariat entre les opérateurs économiques privés et publics a pour objectif de mettre en place un cadre de collaboration et une synergie opérationnelle à l’échelle nationale et internationale, afin de renforcer l’attractivité de l’Algérie en tant que destination touristique, de promouvoir le tourisme domestique ainsi que la valorisation du tourisme saharien et la promotion de l’artisanat traditionnel. La signature des deux conventions est « en réalité », affirmera le ministre du Tourisme, « l’aboutissement d’un processus de mise à niveau et de modernisation de l’ensemble de l’appareil économique national, à travers la mise en place de nouveaux outils de gestion et de gouvernance et l’introduction des dernières techniques managériales ». Ce qui a permis, selon lui, sous l'impulsion de la « politique clairvoyante » du Président de la République, à travers les programmes de développement qui ont touché l’ensemble des secteurs de l’économie nationale, l’émergence de véritables compétences qui ont su remettre l’appareil économique en marche.

Ces deux conventions sont le « fruit d'une véritable volonté commune, et vont donner une forte impulsion au tourisme, à travers toutes les facilitations que cela apportera, surtout à travers l'amélioration de l'image touristique à l'étranger, qui aura plus de visibilité et bénéficiera d’une certaine modernité», expliquera le membre du gouvernement. Et d’ajouter: « Ces conventions, une fois finalisées et mises en œuvre, seront d'un apport certain pour le tourisme algérien, sachant la place prépondérante qu'occupe le transport aérien dans le tour moderne ». Le nouveau modèle économique adopté par le gouvernement, « classe désormais le tourisme comme secteur prioritaire parmi les secteurs stratégiques devant participer à la relance de l'économie nationale hors-hydrocarbures », a rappelé le ministre.

Pour lui, le secteur du tourisme est un secteur horizontal, qui a grandement profité des investissements colossaux consentis par l'Etat depuis le début des années 2000. On peut citer, entre autres, les aéroports, les ports, les barrages, les stations de dessalement, les autoroutes, la modernisation du rail et d'autres réalisations qui ne sont pas de moindre importance. «Cette interconnexion a été soulignée par Son Excellence, le Président de la République, lors de son allocution du 14 avril 2013 à l'occasion des 2es Assises nationales sur le tourisme», a rappelé le ministre.

De son côté, Abdelghani Zaâlane précisera que ces nouvelles conventions apporteront leur pierre à l’édifice du développement du secteur du tourisme algérien, mettant en avant, à l’occasion, l’importance du secteur des transports qui, selon lui, joue un rôle prépondérant dans l’obtention d’un tourisme de qualité supérieure. Il soulignera également que la compagnie nationale Air Algérie a acquis récemment une flotte de 16 aéronefs, ajoutant qu’une autre partie de la flotte sera renouvelée prochainement, à travers l’acquisition de nouveaux avions. Il félicitera, par ailleurs, la compagnie Tassili Airlines pour tous les efforts fournis pour la promotion du tourisme saharien qui, selon lui, n’a pas besoin de moyens énormes pour son développement. En marge de la cérémonie de signature, le P-DG de la compagnie aérienne Air Algérie, Bakhouche Alleche, affirmera que son entreprise étudie actuellement la faisabilité de «l’ouverture de quatre nouvelles lignes aériennes vers plusieurs régions du monde, en préparation à l’inauguration du nouvel aéroport international».

De son côté, Lazhar Bounafaa, du groupe public HTT, précisera que «les deux conventions sont un grand pas pour la promotion du tourisme local». Et d’ajouter que la convention avec Tassili Airlines est une convention «de confiance (...) Une première étape pour se rapprocher du secteur des transports et les infrastructures hôtelières et les 250.000 agences de voyages pour donner un nouveau souffle au tourisme local à l’horizon 2019-2020».

Mohamed Mendaci