M. Messahel rencontre la communauté nationale en Belgique : Satisfaction concernant les mesures du président Bouteflika

M. Abdelkader Messahel a rencontré, hier, des membres de la communauté nationale établie au Royaume de Belgique.

Dans ce cadre, M. Messahel a indiqué que «cette initiative qui s'inscrit dans la continuité des activités entreprises par le gouvernement algérien en direction de la communauté nationale à l'étranger, a pour objectif d'être à l'écoute des Algériens établis en Belgique en vue de prendre connaissance de leurs préoccupations et y répondre à travers des mesures concrètes».

C'est dans ce cadre que le ministre des Affaires étrangères a «rappelé les décisions prises par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en faveur de la communauté nationale à l'étranger».

Les membres de la communauté algérienne présents ont fait part de leur «satisfaction quant à cette initiative et ont exprimé leur appréciation à Monsieur le Président de la République pour les décisions prises en leur direction et qui sont de nature à renforcer le lien entre les nationaux de l'étranger et la mère patrie». Ils ont également fait part de leur «détermination à contribuer, en permanence, au développement de l'Algérie

et à son rayonnement culturel».