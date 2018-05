L’Algérie consolide sa place sur la scène internationale et son aura dans la sphère diplomatique ne sera que mieux revalorisée tant il s’agit d’un pays à l’histoire exceptionnelle et plusieurs fois millénaire qui œuvre, aujourd’hui, à la promotion de la paix dans le monde.

En atteste son initiative de la «journée internationale du Vivre ensemble en paix», qui s’est muée en résolution 72/130 adoptée à l’unanimité par les 193 pays membres de l’Assemblée générale de l’ONU lors de sa session du 8 décembre 2017. La célébration, demain, de la première édition de cette Journée à l’échelle universelle participe à rappeler aux uns et aux autres que sans la paix, l’amour et le respect du prochain, quelles que soient les croyances ethniques et éthiques, la culture et l’identité, l’humanité restera en proie aux dérives de la violence et de l’extrémisme. Toute la symbolique de cette Journée, dédiée par cheikh Khaled Bentounès à la famille humaine, réside dans le fait que c’est une initiative qui émane d’une Algérie qui n’a que trop souffert des affres de la violence, désormais à jamais bannie, tant il est indéniable que sa société, de la base aux institutions, a pleinement adhéré à la politique de Réconciliation nationale initiée par le Président Abdelaziz Bouteflika. L’Algérie, carrefour de la diversité culturelle, disposant d’un territoire d’une dimension continentale où chaque région est fièrement attachée à ses us et coutumes, évolue dans un esprit de cohésion, d’unité, d’inclusion et d’harmonie, en sus bien sûr de ses valeurs ancestrales de solidarité. Autant de valeurs et de vertus qui ont constitué le socle de la Réconciliation nationale, œuvre d’un Chef d’Etat visionnaire dont la simple évocation du parcours politique chevronné suffirait pour se remémorer l’âge d’or de la diplomatie algérienne qui n’a ménagé aucun effort pour la résolution d’une série de conflits autant en Afrique que dans d’autres pays du globe. Le «Vivre ensemble en paix» est en réalité un principe immuable que l’Algérie à toujours fait valoir à travers les différentes étapes de son histoire antique et contemporaine, et via lequel le pays est parvenu, à chaque fois, à éteindre les brasiers de la violence, tarir les sources de la haine pour le triomphe de l’espoir dont les bourgeons ne cessent de renaître sur sa terre féconde et source de paix.

L’indépendance acquise de haute lutte s’illustre, à ce titre, par d’innombrables épopées où la solidarité exemplaire du peuple et son union ont servi de repères montrant le chemin de la victoire. Ce sont d’ailleurs ces mêmes repères qui ont contribué efficacement à vaincre le terrorisme barbare et meurtrier qui a semé mort et désolation tout au long d’une décennie. Sous la gouvernance du Président Abdelaziz Bouteflika, l’Algérie qui se décrit comme un «îlot de stabilité» dans un environnement régional hostile contribue effacement à optimiser la lutte contre le terrorisme international, l’extrémisme et le radicalisme.

Ceci en privilégiant le dialogue inclusif, le rejet de la violence tout en s’engageant à promouvoir les principes de compréhension, de réconciliation et de tolérance. En atteste, à ce propos, la mobilisation de l’Algérie pour restaurer la paix au Mali et en Libye.

D’autre part, la démarche des hautes autorités du pays en vue de consolider la paix et la stabilité nationale s’est distinguée par une démarche de réappropriation et de réhabilitation et de son histoire et de son identité nationale dans leur triple dimension amazighe, arabe et musulmane, en faisant notamment de tamazight une langue nationale et officielle au côté de la langue arabe, et de Yennayer, célébré depuis des millénaires dans l’ensemble des campagnes algériennes, une fête nationale.

Karim Aoudia