Journée internationale du Vivre-ensemble en paix : Agir unis dans la différence et la diversité

Contribution du Professeur Mohammed Taïbi, (Anthropologue et géopoliticien)

Les grandes idées ne valent que par ceux ou celles qui les portent et les défendent comme valeurs exprimant une dimension de l’intelligence qui humanise et les idéaux qui projettent vers la paix, la communion et les convergences vers le vivre en paix par la paix et surtout pour la paix.

Des systèmes politiques, il y a ceux qui cultivent l’hégémonisme comme doctrine de puissance régissant les relations internationales pour préserver les intérêts et maintenir le diktat de la puissance. Au sein de doctrines qui animent les croyances et les idéologies, il y a aussi celle qui justifie, par les illusions et les mythes illusoires, les violences meurtrières et les entreprises de destruction massive. Mais il y a aussi, dans la tradition humaine, ceux parmi les hommes et les institutions qui ne trichent pas avec les valeurs humaines et s’engagent souvent en répliquant par les arguments ou en s’impliquant par les actes et les sacrifices, pour épargner les vies humaines et soutenir les damnées de la terre qui subissent les affres des empires sauvages ou le despotisme des régimes portés par la démesure de la répression. Certes, les crises et surtout les entreprises de destruction stratégiques, tel le terrorisme qui prêche par un aveuglement orienté, ne peuvent se passer sans dégâts, et surtout engendrent une véritable désolation dont les conséquences se poursuivent dans le temps social et se vivent comme douleurs de corps et de mémoire. Mais au-delà des périodes ténébreuses et des politiques barbares, l’éveil des consciences n’a jamais fait défaut et a surtout accompagné les âmes en souffrance et les identités menacées dans leur existence.

La «rahma», cet état d’esprit qui assure le bien des êtres, n’est exclusive à aucune culture ni à aucune civilisation, même si sa sève et ses sens diffèrent d’une spiritualité à une autre, et son monopole contredit de facto la diversité des prophéties et la multiplicité des sagesses. Et de fait, la pertinence de la tolérance et l’affirmation de l’humanisme comme valeurs suprêmes se vérifient dans les contextes où les hommes portés par les folies meurtrières s’abîment comme tels et abîment le sens de l’être en s’engouffrant, excités par les chimères «assabiennes», dans le néant. Cette alternance, entre l’obscurantisme qui noircit les cœurs et cet éveil qui éclaire les âmes et les consciences, marque en effet les logiques tendancielles vers l’humain qui s’affirme en fin de parcours comme une finalité heureuse.

Vers cette tendance qui permet à l’humain de s’émanciper de sa sauvagerie, comme disait Ibn Khaldoun, apparaissent aussi les porteurs d’espoir et les constructeurs des utopies certaines de la paix et du «vivre ensemble». Et ce n’est pas un cri venant du néant ou émergeant d’un état d’espoir ni encore d’une quelconque faiblesse face aux hordes du «Irhab» comme acte et comme projet, mais c’est une émanation relevant d’une tradition algérienne qui a su distinguer, dans les moment les plus difficiles, entre les convergences humaines et la barbarie des systèmes et des hommes. L’Émir, alors que la sauvagerie des troupes françaises tuait et pillait en lançant les slogans de l’extermination et du refoulement, avait nargué le roi des Français assoiffé de terre et de sang : «J’aurais souhaité qu’à la place de la soldatesque, la puissance française aurait envoyé des hommes de civilisation (savants et médecins), pour qu’on puisse faire ensemble quelque chose d’utile aux deux peuples.» Mais, hélas ! Toutes les résistances plus tard distinguèrent entre les communautés humaines vivant en Algérie en paix, et le système colonialiste dénoncé aussi par tous les humanistes français. Ibn Badis, tout en défendant les fondamentaux de l’identité nationale, ne porta point atteinte aux autres communautés culturelles.

Le remodelage social post-Irhab à ressoudé les subjectivités éclatées en Algérie, et a permis de récupérer les victimes égarées des manipulations des sectaires et des investisseurs par les sous dans les violences à des fins géopolitiques. Le cours algérien est une pédagogie dans la légitimation des actes de l’État. Aujourd’hui, le chef de cet État, l’architecte de la paix, élargit sa vision et recommande humblement — mais légitimé par un paradigme fécond de tolérance jadis cultivé par ses ancêtres — à l’humanité d’exprimer l’attachement indéfectible à la notion de la paix et enterrer les thèses relevant «des crimes et châtiments». Les mutations normatives s’exercent dans la douleur, et les monstres qui saccagent les civilisations humaines en détruisant le Vivre ensemble des humains deviennent pour la mémoire une source nuisible à la conscience. Dans cet esprit, les nuances des cultures sont certes à prendre en compte, mais la grandeur des idées et celle qui les proposent transgressent les clivages des puissances dominantes. Aujourd’hui comme hier, le nom de l’Algérie est inscrit sur les tablettes des nations qui œuvrent pour la paix et s’identifient à la fraternité humaine.

M. T.