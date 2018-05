La capitale célèbre l’évènement : Mobiliser la communauté internationale en faveur de la tolérance

À l’instar des autres pays du monde, l’Algérie célébrera, demain le 16 mai, la journée internationale du Vivre ensemble en paix. À cette occasion, un dense programme d’activité varié a été mis en place par la wilaya d’Alger, pour fêter cette journée, consacrée par la résolution 72/130 de l’Assemblée générale de l’ONU et initiée sur proposition de l’Algérie. En effet, lors d’une conférence de presse organisée hier à Alger, la représentante du wali d’Alger, l’inspectrice Mme Fairouz Mohamdi, a déclaré que «cette Journée représente les principes fondamentaux sur lesquels l’Algérie a déjà travaillé, comme la Charte pour la paix, dans le cadre de la réconciliation nationale.»

Elle a expliqué que «la wilaya d’Alger a travaillé sur un programme qualitatif. Il ne s’agit pas seulement de satisfaire les besoins des citoyens, mais aussi d’améliorer le cadre de vie des Algérois par la mise en place d’un plan stratégique». Elle a indiqué que «lors de cette journée, Alger sera proclamée capitale du Vivre ensemble en paix». Selon le programme établi, la Journée sera marquée par une cérémonie officielle animée au niveau de la place de la Réconciliation (ex-1er-Mai), et une exposition des ouvrages et peintures réalisés par les élèves de l’École supérieure des Beaux-Arts. Des courts métrages et des films seront projetés en cette occasion, notamment celui de Lila Borsali, un film abordant le thème de cette Journée et qui sera présenté, ce soir, à la salle Ibn Khaldoun.

De son côté, Toufik Amraoui, de la Fondation méditerranéenne du développement durable, Djanatu El-Arif Alger, a indiqué que «l’idée est venue en 2014, lors d'un congrès à Oran par l'Association internationale soufie Alawia (AISA), une ONG affiliée à l'Association cheikh El-Alawi pour la culture et l'éducation soufie, basée à Mostaganem».

Pour sa part, Rachid Boudina, commissaire de la section d'Alger des Scouts musulmans algériens, a souligné qu’«à travers cette manifestation, l’Algérie donnera l’exemple des valeurs et des principes consacrés par Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika».

Le 8 décembre 2017, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 72/130 proclamant le 16 mai, journée internationale du Vivre ensemble en paix. Cette journée sera un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et de la solidarité, et l’occasion pour tous d’exprimer le désir profond de vivre et d’agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie. Il y a lieu de noter que lors de sa participation à la 204e session du Conseil exécutif de l'UNESCO, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a rappelé que «l'Algérie était un pays de confluences et de convergence de vues», citant le rôle de saint Augustin, un homme de paix, qui a marqué l'Eglise, et de celui de l'émir Abdelkader dans la protection des chrétiens d'Orient en Syrie.

Wassila Benhamed