Résolution de l’ONU : Unis dans la différence et dans la diversité

La résolution 72/130 de l’Assemblée générale de l’organisation des Nations unies a proclamé le 16 mai, Journée internationale du vivre-ensemble en paix, en tant que «moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et de la solidarité». Cette journée est «l’occasion pour tous d’exprimer le désir profond de vivre et d’agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie».

Le texte de la résolution invite tous les États membres, les organismes des Nations unies et les autres organisations internationales et régionales, ainsi que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les particuliers, à célébrer la Journée internationale du vivre-ensemble en paix «dans le respect de la culture et d’autres particularités ou coutumes locales, nationales et régionales, y compris en prenant des initiatives éducatives et en menant des activités de sensibilisation». Il invite, également, tous les États membres à «continuer d’agir en faveur de la réconciliation afin de contribuer à la paix et au développement durable, notamment en collaborant avec les communautés religieuses et leurs dirigeants, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes, en prenant des mesures de réconciliation et de solidarité, et en incitant les êtres humains au pardon et à la compassion».

La résolution prie le secrétaire général de l’ONU de porter la présente résolution à l’attention de tous les États membres, des organismes des Nations unies et des autres organisations internationales et régionales, ainsi que de la société civile, dont les particuliers et les organisations non gouvernementales.

Elle invite, en outre, l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNICEF) à faciliter la célébration de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix, en collaboration avec d’autres organismes compétents, dans le respect des dispositions de l’annexe de la résolution 1980/67 du Conseil économique et social, et note que toutes les activités qui pourraient découler de l’application de la présente résolution devraient être financées au moyen de contributions volontaires.