Centre de l’intendance de Hassi-Messaoud : Rapprocher le citoyen de l'institution militaire

La journée d’information sur le centre d’instruction de l’intendance situé à Hassi Messaoud, organisée hier à la maison de culture Moufdi-Zakaria à Ouargla, a constitué une opportunité pour mette en valeur le développement atteint par cette structure relevant de la 4e Région militaire (RM). Cette manifestation, qui contribue au rapprochement des institutions de l’Armée nationale populaire (ANP) de la société, en particulier les jeunes, permet de faire connaître les missions et activités de cette structure militaire, en plus des modalités de formation au sein de cet établissement, selon les organisateurs. Dans une allocation d’ouverture de cette manifestation, prononcée au nom du général major Commandant de la 4e RM, le Comandant de la base aérienne d’Ouargla, le général Mohamed Bouzouine, a affirmé que cette journée d’information, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de communication de l’ANP de l’année 2017-2018 visant notamment le rapprochement du citoyen de l'institution militaire et le renforcement de la relation Armée-Nation, a pour objectif de donner un aperçu de la qualité de la formation ainsi que du niveau de maîtrise des techniques modernes de ce corps militaire et ses performances, a-t-il souligné. La journée d’information a porté sur des stands exposant différents moyens et équipements pédagogiques ainsi que les offres de formation proposées par le centre. Les visiteurs ont eu droit à des explications sur les missions et activités ainsi que les opportunités de formation offertes par cette structure. Créé le 9 août 2015, le centre d’instruction et de l’intendance, implanté à Oued Irara (Hassi-Messaoud), assure une formation spécialisée de six mois dans 11 métiers : secrétariat, piquage, cordonnerie, blanchisserie, chaud et froid, fichiste magasinier, boulangerie et pâtisserie, aide-cuisinier, boucherie, serveur, réceptionniste et coiffeur).