Clinique médico-chirurgicale de Bou Ismail : 15.000 enfants pris en charge depuis 1990

Près de 15.000 enfants malades ont été pris en charge par la clinique médico-chirurgicale infantile Mohamed-Tolba de Bou Ismail (Tipasa) depuis 1990, tandis qu’en 2017, ce sont quelque 895 sujets atteints de cardiopathies congénitales qui y ont été soignés, dont 588 par caté et 307 par chirurgie. C’est ce qu’a révélé, hier, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. M. Mourad Zemali a indiqué que le nombre de patients traité est passé de 360 en 2000 à plus de 1.260 en 2016 et que la clinique enregistre une hausse annuelle des interventions de l’ordre de 10% dont les opérations à cœur ouvert. Présent à cette conférence, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a reconnu que la chirurgie cardiaque infantile accuse en Algérie beaucoup de retard comparativement à celle des adultes qui a connu une «nette» évolution ces dernières années. «Cet établissement rend beaucoup de service pour les enfants atteints de cardiopathies congénitales et les prend en charge comme il se doit, chose qui réduit sensiblement le transfert des malades vers l’étranger», a indiqué Mokhtar Hasbellaoui. A propos justement des soins à l’étranger, le directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales se félicite de la réduction à hauteur de 90% des cas de transferts à l’étranger grâce, a-t-il signalé, à la stratégie «mûrement réfléchie» de la CNAS et visant à diminuer la facture de la prise en charge des malades à l’étranger et des transferts de devises. «La caisse est liée, en Algérie, par des conventions avec une vingtaine de cliniques privées dotées de spécialistes étrangers et nationaux très compétents», a fait observer Tedjini Heddam, qui révélera à cette occasion que la CNAS a enregistré plus de 3,5 milliards de DA de dépenses liées à la prise en charge de 10.000 enfants concernés, en 2017, par la chirurgie cardiaque. S. A. M.