Gestion des communes : 1.541 P/APC formés

Pas moins de 1.541 présidents d'Assemblée populaire communale (P/APC), ainsi que 334 vice-présidents d'APC de 8 wilayas ont bénéficié d'une session de formation, organisée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, au profit des élus locaux, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette session de formation, dont le coup d'envoi a été donné le 11 mars dernier, par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et qui s'est clôturée jeudi dernier, a profité à 1.541 P/APC, ainsi qu'à 334 vice-présidents de 8 wilayas du pays, à savoir «Tamanrasset, Saïda, Annaba, Constantine, Illizi, Tindouf, Naâma et Ghardaïa».

Elle a été consacrée à 8 critères portant sur «l'organisation de la commune, les finances locales et l'état des personnes, des biens et leur circulation», outre «le développement local, les marchés publics, la prévention et la gestion des risques, les ressources humaines, les contentieux», a précisé le communiqué, et ce en vue d'optimiser les performances de l'élu local dans la gestion de la commune.

Cette opération de formation a été encadrée par 277 cadres de l'Administration centrale du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, en collaboration avec des cadres de la Protection civile, en ce qui a trait à la norme prévention et gestion des risques, ainsi que par des inspecteurs de la Fonction publique, en ce qui concerne la norme des ressources humaines. Par ailleurs, une autre session de formation similaire sera organisée au profit des vice-présidents des APC de 40 wilayas, à partir de septembre prochain, et ce conformément au programme tracé par le ministère de l'Intérieur, a conclu le communiqué.