Tizi Ouzou : Distribution de 923 logements sociaux

Un total de 923 logements sociaux a été distribué, hier dans la commune de Tizi Ouzou, à la grande joie des familles bénéficiaires soulagées de pouvoir enfin vivre dans de meilleures conditions. La cérémonie de remise des clés à ces heureux bénéficiaires, qui s’est déroulée au niveau du pôle urbain Oued Falli, banlieue ouest du chef-lieu de commune de Tizi Ouzou, a été présidée par le premier magistrat de la wilaya, Mohamed Bouderbali, en présence des représentants de l’APW, de l’APC et des élus locaux et nationaux. Cette opération de distribution de logements sociaux s’inscrit, selon le wali de Tizi Ouzou, dans le cadre de la mise en œuvre de l’ambitieux programme du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant de permettre aux Algériens de bénéficier d’un toit décent dans le cadre des différents types de logement, à savoir LPA, AADL, LPP, habitat rural… Selon les prévisions de la direction locale du logement, près de 1.000 autres logements sociaux seront distribués avant la fin de l’année en cours dans la commune de Tizi Ouzou. Les heureux bénéficiaires de ces logements sociaux ont exprimé leur joie et leur reconnaissance au Président de la République qui a toujours fait de la prise en charge des préoccupations des citoyens, particulièrement les plus démunis, l’une des premières priorités de ses différents programmes de développement. Le wali de Tizi Ouzou a saisi cette heureuse occasion, pour inviter les citoyens à ne plus s’opposer à l’implantation de projets, notamment le logement, dans leurs localités respectives, d’autant que ces projets n’en profitent qu’à eux-mêmes. «Le citoyen doit faire preuve de sagesse et privilégier l’intérêt de la collectivité», a-t-il indiqué, en citant le programme de réalisation de 882 logements sociaux prévus à Fréha, qui tarde à se concrétiser à cause de l’opposition des citoyens d’un village de la commune. Le directeur du logement, Argoub Habib, a par ailleurs indiqué que des équipements publics, notamment un groupe scolaire, un lycée en voie d'achèvement, un collège et un autre groupe scolaire de 12 classes sont en voie de réalisation sur le site abritant ce programme de logements. Une sûreté urbaine est aussi inscrite pour les besoins de la sécurité de ce pôle, en attendant des locaux.

Bel. Adrar