Eradication de l’habitat précaire à Alger : poursuite d’un programme performant

La 24e opération au profit de 8.000 familles après le mois de Ramadhan.



C’est dans une ambiance festive, que le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, a procédé, hier, à la remise des clefs de 1.000 logements sociaux participatifs (LSP) et 482 autres logements publics locatifs (LPL).

Rehaussée par la présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, cette cérémonie, qui s’est déroulée au niveau de la salle omnisports de Chéraga, en présence d’une forte assistance composée de plusieurs centaines d’heureux bénéficiaires.

Dans son intervention inaugurale, M. Temmar a tenu à féliciter les collectivités locales et les walis à travers l’ensemble du territoire national, qui, dit-il, «travaillent en étroite collaboration avec les représentants du ministère de l’Habitat, pour assurer le suivi rigoureux des différents projets de logement».

«L’objectif est de booster les chantiers pour l’achèvement des projets inscrits dans les différentes formules de logement, et satisfaire, ainsi, les besoins des citoyens algériens», a expliqué le ministre.

M. Temmar a, dans ce sillage, souligné la nécessité de renforcer les efforts entre le ministère et les collectivités locales, pour mener à terme les programmes lancés par le Président de la République, toutes formules confondues, précisant que la semaine prochaine sera consacrée à la remis des clefs à des bénéficiaires de la formule LPP dans la wilaya d'Alger.

Pour le premier responsable du secteur de l'Habitat, la diversification de l’offre de logement est un objectif qui a pu être réalisé, grâce à une bonne gouvernance. Il faut dire que le secteur a connu, ces deux dernières décennies, un véritable essor sur le plan qualitatif et quantitatif. «Les projets qui s’inscrivent dans le cadre du programme initié par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui accorde une importance capitale au logement, seront achevés», a tenu à ressuer M. Temmar, avant de poursuivre : «Notre objectif est de mieux répondre aux attentes de la population en termes de logement.»

Le ministre a, dans son intervention, félicité les familles qui ont bénéficié de leur logement au cours de cette opération de remise des clefs, tout en rassurant les autre citoyens inscrits aux différentes formules quant à la capacité des pouvoirs publics de respecter leurs engagements à assurer à chaque Algérien, le droit d’avoir un logement.

Le wali a, pour sa part, indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de l’application du programme du Président de la République, précisant que la wilaya d’Alger a bénéficié d’un quota de 42.000 unités dans la formule LSP.

Poursuivant ses propos, M. Zoukh a indiqué qu’au cours de l’année 2012, 12.000 logements LSP ont été distribués, et 14.000 autres unités depuis 2014, faisant part de l’existence de 14.000 logements LSP qui sont actuellement à différents stades de réalisation.

Il a, à ce sujet, fait savoir que «le retard accusé dans cette opération est dû aux intempéries ayant empêché le parachèvement des nouvelles cités de façon convenable pour accueillir les familles», précisant que les préparatifs nécessaires se poursuivent.

M. Zoukh a également fait savoir que parmi les bénéficiaires, 42 familles, dont les recours ont été acceptés par les services concernés, précisant que les opérations vont se poursuivent pour faire bénéficier le maximum de citoyens des programmes de logement.

Les familles concernées par le LSP sont au nombre de 1 000.

Les familles bénéficiaires du logement public locatif (LPL), conformément au décret exécutif 08-142, sont au nombre de 482.

Les heureux bénéficiaires sont issus des communes d’Ouled Fayet (100), Sidi Moussa (80), Chéraga (130) et Aïn Bénian (58). En effet, un climat de joie a régné sur les lieux. Les heureux bénéficiaires, venus en famille pour l’occasion, n’ont pas cessé d’exprimer leur joie à travers des youyous et des éclats de bonheur, de voir enfin leur rêve se réaliser, celui d’avoir un logement décent.

Kamélia Hadjib