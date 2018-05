Projet de loi relative aux fêtes légales : Présentation devant la Commission de la santé et des Affaires sociales

La commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la sécurité sociale du Conseil de la nation a écouté hier un exposé présenté par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, sur le projet de loi fixant la liste des fêtes légales, indique un communiqué du Conseil. La commission a tenu une réunion présidée par sa présidente, Louisa Chachoua, consacrée à la présentation de l’exposé du ministre du Travail sur le contenu du nouveau projet de loi modifiant et complétant la loi 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales, objet d’examen, et ce en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, précise la même source. Le ministre a écouté les interrogations et observations de la commission sur les dispositifs et les procédures prévues par ce projet de loi, et y a apporté les explications et clarifications nécessaires.