APN : Reprise des travaux dimanche en séances plénières

L’Assemblée populaire nationale reprendra ses travaux dimanche en séances plénières consacrées au débat des projets de loi portant Code de justice militaire, règlement intérieur de l’Assemblée et lois de finances, a indiqué hier un communiqué de cette instance législative. Le bureau du Conseil réuni hier sous la présidence de Saïd Bouhadja, président de l’APN, et après adoption du procès-verbal de la précédente réunion, a arrêté le calendrier des travaux de l’Assemblée, et décidé de la reprise de ses séances plénières dimanche 20 mai par le débat du projet de loi amendant et complétant l’ordonnance 71-28 amendée et complétée portant Code de justice militaire, indique la même source. Les séances de lundi et de mercredi (21 et 23 mai) seront respectivement consacrées au débat du projet de loi portant règlement intérieur de l’APN et au projet de loi organique des lois de finances, alors que la séance de vote des trois projets de loi aura lieu lundi 4 juin 2018. Le bureau de l’APN a également examiné 48 questions écrites et 60 questions orales «au sujet desquelles il a émis deux réserves, une réponse ayant déjà été donnée pour la première, et il s’agit d’une répétition pour la deuxième. Il a décidé de les transmettre au gouvernement, car remplissant les conditions de forme». Dans son évaluation des réalisations accomplies récemment par la diplomatie parlementaire, à travers une présence «exceptionnelle» sur les plans régional, continental et international, le bureau a félicité le vice-président de l’APN, Djamel Bouras, suite à son élection président du parlement panafricain, remerciant à l’occasion les pays ayant appuyé sa candidature pour ce poste. L’installation des groupes d’amitié «se fait en tenant compte de la représentation proportionnelle des groupes parlementaires dans leur composante», a affirmé le bureau, qui a décidé «l’organisation d’une séance spéciale pour parachever les procédures d’installation durant la soirée du 3 juin 2018».