Le ministre de l’ industrie et des mines à Annaba : Augmenter la production et réduire les dépenses

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a insisté, hier à Annaba, sur l’augmentation de la production et la réduction des dépenses dans les unités industrielles qu’il a visitées en compagnie des autorités de la wilaya. Cela permettra à celles-ci de payer les crédits qu’elles ont contractés auprès des banques, a-t-il souligné.

A propos du complexe sidérurgique d’El Hadjar qui, après une expérience de partenariat avec l’étranger, a été récupéré par l’Etat dans des conditions défavorables, le ministre dira que «cette usine a été remise sur pied grâce aux instructions du Président de la République et fournit aujourd’hui des produits au secteur de l’habitat et de la construction. Nous avons investi dans le complexe sidérurgique d’El Hadjar dans la perspective de réduire, autant que faire se peut, les importations de rond à béton», a-t-il souligné, annonçant de nouveaux investissements pour assurer l’autonomie de ce fleuron de l’industrie lourde en matière d’alimentation en énergie électrique et gazière. «D’ici cinq ans, l’Algérie sera en mesure de couvrir ses besoins en produits sidérurgiques», a estimé, d’autre part, le ministre. «Nous allons inaugurer ces jours-ci un des plus grands complexes sidérurgiques en Afrique et en Algérie, en l’occurrence celui de Bellara dans la wilaya de Jijel, a-t-il annoncé, appelant les travailleurs de Sider El Hadjar à relever le défi. M.Yousfi a fait état, par ailleurs, d’un nouveau projet sidérurgique qui sera réalisé à l’intérieur de Sider El Hadjar, en partenariat avec une société émiratie, pour un montant de plus d’un milliard de dollars.

Dans ce cadre, il a évoqué la nécessité de rentabiliser les gisements miniers de Boukhadra et de Ouenza, qu’il compte visiter aujourd’hui, dans la perspective de répondre aux besoins des usines sidérurgiques. Le ministre a entamé sa visite par l’entreprise Ferrovial, puis Cital, spécialisée dans l’assemblage des rames de tramway, et Sider El Hadjar. Il a visité également une unité de fabrication de médicaments et de produits pharmaceutiques dans la commune d’El Bouni et une autre d’électroménager.

B. Guetmi