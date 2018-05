Le chiffre du jour : 3 millions de dollars

Basée à Lagos, la startup nigériane TradeDepot vient de lever 3 millions de dollars auprès de Partech Africa. Objectif : digitaliser la distribution des biens de consommation en Afrique. Ce premier financement externe permettra à l’équipe de poursuivre le développement ambitieux de la plateforme et de continuer le déploiement de la solution auprès d’entreprises de produits de grande consommation, leurs distributeurs et les petits commerçants informels. TradeDepot teste déjà des possibilités d'expansion au Cameroun, au Sénégal et au Kenya, avant peut-être de conquérir les 54 pays du continent.