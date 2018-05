Elles seront organisées par la Caci et Business France les 21 et 22 juin : « Rencontres Algérie » à Paris

C’est à Paris que se tiendront, les 21 et 22 juin, les Rencontres Algérie, annonce la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, organisatrice de l’événement, en collaboration avec Business France. L'objectif de ces Rencontres, qui s'articuleront autour de nombreux ateliers, conférences et rendez-vous B2B, est de «susciter le partenariat industriel et le transfert de technologie, créer un réseau d'affaires et de commerce bilatéral, et dynamiser de nouveaux projets d'investissement entre les communautés d'affaires algéro-françaises».

Une chose est sûre : la coopération bilatérale, même si elle a enregistré d’importants développements, est appelée à se renforcer davantage. C’était à partir d’Alger, à l’occasion de la 4e session du Comefa, que le ministre français à l’Economie, Bruno Le Maire, d’affirmer que les deux parties ont un certain nombre de secteurs sur lesquels elles doivent pouvoir travailler encore plus, parce que ce sont des secteurs d’avenir. Il a cité les énergies renouvelables, les composants dans le domaine du secteur de l’automobile, tout ce qui a trait à la ville du futur, au numérique, au tourisme. Depuis la visite du président français à Alger, d’importantes rencontres sont tenues. Février dernier, il a été procédé, à Alger, à la création d’un Conseil d’affaires algéro-français (CAAF) ainsi que la signature de deux mémorandums d'entente, dont un portant sur les énergies renouvelables. Dans une déclaration à la presse, le président du Medef a souligné l'importance de la visite de son organisation en Algérie et la volonté du patronat français de valoriser et de renforcer le partenariat entre les deux pays et d’accompagner la jeunesse algérienne dans la création d'entreprises. Quant au FCE, la création du Conseil d’Affaires algéro-français vise à mobiliser les entreprises des deux pays pour fonder de nouveaux partenariats et de favoriser ainsi la promotion des relations économiques, commerciales et industrielles entre l’Algérie et la France. Lors de cette visite du Medef, le ministre de l’Industrie et des Mines Youcef Yousfi a invité, lors de son intervention au forum, les entreprises françaises «à être plus patiente et d’adopter une vision sur le long terme pour pouvoir réussir en Algérie». Le président de Medef, lui, a exprimé la volonté de son organisation à accompagner l’économie algérienne dans le processus de sa diversification. Cette démarche de diversification, l’Algérie l’a érigé en une priorité, notamment avec le nouvel mode économique de croissance. Examiné et approuvé en Conseil des ministres, le 26 juillet 2016, ce modèle s’appuie, d’une part, sur une approche rénovée de la politique budgétaire, avec une trajectoire 2016-2019, et, d’autre part, sur une perspective de diversification de l’économie à l’horizon 2030. Plusieurs objectifs sont ciblés dans le sillage de cette restructuration. Il est entre autres question d’une trajectoire soutenue de croissance du PIB hors hydrocarbures, de 6,5% par an sur la période 2020-2030, une élévation sensible du revenu du PIB par habitant, un doublement de la part de l’industrie manufacturière, en termes de valeur ajoutée (de 5,3% en 2015 à 10% du PIB à l’horizon 2030). Le tout s’inscrit dans l’objectif de sécurité alimentaire et de diversification des exportations.

Fouad Irnatene