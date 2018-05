Suivi de la 7e réunion bilatérale de Haut niveau : M. Bedoui en Espagne

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, effectue, depuis hier, une visite de travail de deux jours en Espagne, à l'invitation de son homologue espagnol, Juan Ignacio Zoido Alvarez, indique un communiqué du ministère. "Conformément aux décisions prises lors de la 7e réunion bilatérale de Haut niveau algéro-espagnole tenue le 3 avril 2018, et suite à l'invitation du ministre de l'Intérieur espagnol, Juan Ignacio Zoido Alvarez, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, effectue une visite de travail au Royaume d'Espagne", précise le communiqué. Il est à rappeler que la 7e session de la réunion bilatérale algéro-espagnole de Haut niveau a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération dans plusieurs domaines, parmi lesquels figure le secteur de l'Intérieur avec la signature d'un mémorandum d'entente entres les écoles de Protection civile des deux pays.