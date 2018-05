Dans la lucarne : Les U20, source de satisfaction

Notre football ne nous emballe plus ces derniers temps. On peut même dire que le pessimisme a gagné notre « jeu à onze ». Il est vrai que notre élimination inattendue du Mondial russe a déçu tout le monde. Car, on avait nourri de sérieux espoirs d’y être parmi le gotha mondial chez les Moscovites. Maintenant, il nous appartient de

«retrousser les manches» et de replonger dans le travail avec beaucoup de volonté et sérieux . Si on continue à donner le primat à la parole au détriment du travail sur le terrain, on n’avancera jamais. C’est même le contraire qui se produira ; comme dit l’adage « celui qui n’avance pas recule ». C’est ce que nous sommes en train de constater, malheureusement de nos jours. On parle, on se cherche, mais au fond, on refait les mêmes erreurs dans le match suivant. Les observateurs ne constatent aucune amélioration. D’où les critiques faites à l’égard de notre sélection nationale. Car, au fond, les supporters restent des «mordus» de l’EN, d’où le fait qu’ils lui «tombent dessus» à chaque faux pas. «Qui aime bien, châtie bien!». Se faire battre par l’Arabie Saoudite n’est pas fait pour rassurer les inconditionnels de l’EN, car ils aiment et connaissent aussi le football aussi bien localement que sur le plan international. D’où le fait qu’ils affichent leur désapprobation quant à ce qui se passe dans notre équipe nationale, ces derniers jours. Ce n’est pas du tout ce que l’on avait souhaité. Il est clair qu’on aura l’occasion de revoir notre équipe nationale le 1er juin prochain, en amical contre le Cap-Vert, mais la ville n’a pas encore été choisie par le staff technique. Entre-temps, les regards sont braqués sur cette équipe des U20 drivée par le duo, Sbaâ et son adjoint Achiou, sous le regard de Boualem Charef, le directeur des équipes nationales. L’équipe des U20, qui avait raté avec Nebiola la qualification au 2e tour de la CAN organisée par l’Algérie à Oran et Témouchent, avait été éliminée dès le premier tour en se faisant battre par le Ghana (2à0). C'est-à-dire qu’avec un technicien étranger payé les yeux de la tête, on n’a pas réussi à prendre la mesure des Ghanéens. Avec des techniciens exclusivement algériens, on est en train de réaliser du bon travail. Déjà au premier tour, nos «jeunôts» ont été étincelants en éliminant, avec l’art et la manière, une équipe tunisienne qui nous avait toujours posés de sérieux problèmes pour ne pas dire qu’elle nous a freinés dans notre progression. Vendredi dernier, au temple du football algérien, le stade 5-Juillet, les U20, des joueurs qui commencent à se frayer un chemin parmi les grands à l’instar du gardien Daâs, d’Adem Zorgane et aussi notre défense qui possède de très bons joueurs, ont prouvé leur forme devant les brésiliens d’Afrique : le Ghana. Ce dernier a eu à faire à une «grande» équipe qui pratique un football moderne et des joueurs qui possèdent une grande technique, mais aussi un physique déroutant. Avec une pointe de vitesse hors du commun, ils peuvent percer n’importe quelle défense. En dépit de cela, les nôtres ont pu résister et éviter la défaite. Le rôle joué par Daâs, mais aussi sa défense, ont évité la défaite aux nôtres. Ils ont même failli surprendre les Ghanéens, dans le temps additionnel, lorsque, sur coup franc, Zorgane a raté de peu le cadre qui aurait permis à l’Algérie de prendre la mesure sur cette équipe ghanéenne pour le moins impressionnante. On verra bien ce qui se passera le vendredi 18 mai, à Accra. Elle a montré quelques lacunes comme la perte rapide de la balle, les passes à l’adversaire... Toutefois, cette équipe nationale des U20 reste perfectible.. Globalement, il s’agit d’un bon groupe qu’il faudra renforcer et surtout couver. Une bonne étoile dans la « grisaille » de notre football.

Hamid Gharbi