ONJSA : Journée de formation sur « le Concept Tactique dans le football »

L'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) organise, demain mardi 15 mai, à 10h, à l’hôtel du 5 juillet (OCO-Alger), une Journée de formation et d’information sur le thème «Le concept tactique dans football», au profit des journalistes sportifs et consultants des différents médias (presse écrite, radio, télévision et presse électronique). Cette journée sera animée par M. Boualem Laroum, enseignant à l’Ecole supérieure en sciences et technologies du sport (Essts), ex-ISTS et ancien président de la DTN à la FAF.