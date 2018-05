la Coupe de wilaya de Ghardaïa : Nadi Riadi Nasr de Bounoura remporte le titre

La formation de Nadi Riadi Nasr Bounoura (NRNB) a remporté, samedi, pour la première fois, la Coupe de la wilaya de Ghardaïa version 2017/2018, face à l’équipe de Widad Riadi de Zelfana (WRZ) sur un score de (3 à 1) dans le temps réglementaire. Cette finale, jouée sur une pelouse synthétique de 5e génération dans la localité de Daya Ben Dahoua à une quinzaine de km de Ghardaïa , en présence d’un public nombreux, a été marquée par un fair-play exemplaire sur le terrain entre joueurs et supporters des deux équipes, a-t-on constaté. Evoluant en division Honneur, l’équipe de N R N Bounoura, dont la moyenne d’âge est de 22 ans, a battu l’équipe WR Zelfana qui vient d’être sacrée championne de la Division d’honneur et évoluera la saison prochaine en régionale II du sud/est, a indiqué à l’APS, M.Youceg Azzouz, président de la Ligue de football de la wilaya de Ghardaia (LFWG). Cette dernière gère au total 19 équipes, un groupe de pré-honneur de douze équipes et un autre groupe pré-honneur de 07 équipes.

Près de deux milles sportifs toutes catégories confondues sont affiliés à la Ligue de football de la wilaya de Ghardaia qui a vu également la création de neuf écoles de football dans la wilaya, a-t-on fait savoir.