Ligue 1 (29e journée) : Le CSC champion avant terme

Le Chabab de Constantine a mis fin au suspense, à l’occasion de l’avant-dernière journée du championnat de Ligue 1.

Les protégés du coach Amrani, auteur d’une belle victoire (1-2) à Blida face à la lanterne rouge, se sont adjugé le titre de champion d’Algérie avant terme.

C’est la deuxième consécration des Sanafirs dans la compétition, après celle de 1997. Les choses avaient pourtant mal débuté pour le CSC, face à la modeste formation de l’USMB, qui a fait ses adieux à l’élite depuis bel lurette. À la 32’, Bey parvient à conclure les efforts des Blidéens, en fustigeant Limane d’un joli tir de plus de 25 m. Lamri remet les pendules à l’heure (57’ de jeu) en profitant d’un cafouillage dans la surface de réparation, suite à un corner. Juste avant le coup de sifflet final, ce dernier signe son doublé et scelle le sort de la partie, en transformant le penalty accordé par M. Benabdallah, suite à une faute de Guettal sur Rebih dans la surface. Par ailleurs, cette manche a été profitable à la JS Saoura qui reprend la seconde place au classement, synonyme de qualification à la Ligue des champions d’Afrique.

Les poulains de Neghiz ont disposé à domicile du Mouloudia d’Oran. L’unique réalisation de cette confrontation assez disputée est l’œuvre de Bourdim, dans les arrêts de jeu de la rencontre, sur pénalty. Les Hamraouas ont longuement contesté la sanction de l’arbitre M. Sakhraoui. « Encore un penalty pour faire perdre le MCO. On a tenu bon tout au long des 90 minutes de la partie, avant que l’arbitre n’accorde un cadeau à l’adversaire.

Ce n’est pas normal. Je l’avais déjà dit auparavant. Le MCO est ciblé. On a sifflé sept penalty contre nous, lors des sept dernières rencontres», a déclaré l’adjoint du coach Bouakaz, Haddou, aux journalistes présents à Béchar à l’issue du match. De son coté, le NAHD est parvenu à préserver son invincibilité, à l’issue du derby algérois face au CRB, mais n’a pas réussi à garder sa position de dauphin. Les deux teams se sont séparés sur un nul vierge au stade 5-Juillet. Avec une série de 22 rencontres sans défaites, le Nasria bat le record d’invincibilité détenu par son adversaire du jour (21). Dans le bas du tableau, l’USM Bel Abbes a assuré sa survie en Ligue-Une, à l’issue de son match nul at home face à l’US Biskra (0-0).

Ce n’est pas le cas de son adversaire du jour, désormais en position de premier relégable. Sauf surprises de dernière minute, la formation de la région des Zibans sera la troisième équipe condamnée aux purgatoires avec l’USMH et l’USMB. Les joueurs d de Leknaoui devront remporter leur match face à l’équipe Harrachi et rester à l’écoute des autres stades. Pour sa part, le BRB Tadjenanet respire après son succès face à l’Entente de Sétif (3-2). Les poulains du technicien Tunisien Dhaou auront besoin d’un seul point lors de leur déplacement à Alger pour affronter le CRB à l’occasion de la dernière journée du championnat.

L’Olympique de Médéa, qui à pris l’eau à Bologhine face au Paradou Athlétic Club (5-0), a vu sa situation se compliquer aussi. L’OM doit s’imposer face au NAHD qui s’accroche au podium pour assurer son maintien.

Rédha M.