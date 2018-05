Italie : L'AS Rome retrouve la Ligue des Champions

L'AS Rome, qui affrontera, dimanche, la Juventus, retrouvera la Ligue des Champions d'Europe, la saison prochaine, après la défaite surprise de l'Inter Milan face à Sassuolo (2-1), lors de la 37e journée de Serie A. Après sa demi-finale de cette saison, la Roma s'installe donc en Ligue des Champions et son match contre la Juventus sera une belle fête. Les Turinois n'auront besoin que d'un point pour être officiellement sacrés, mais la Roma aura l'esprit libre. La défaite de l'Inter a donné aussi une belle carte à jouer à la Lazio Rome, qui verra elle aussi les poules de C1 si elle bat Crotone (16e) en Calabre. Et les Romains auront une deuxième chance lors de la dernière journée avec la réception de l'Inter qui, par contre, a sérieusement compromis ses chances de qualification pour la Ligue des Champions. C'est un beau cadeau qu'a fait Sassuolo (11e) à la Roma, entraînée par son ancien coach Eusebio Di Francesco. Car avec cette défaite de l'Inter (2-1), les giallorossi, actuellement 3e, savent qu'ils finiront forcément dans les quatre premiers, tous directement qualifiés pour les poules de la C1. Samedi, les Milanais ont eu une quantité invraisemblable d'occasions mais sont tombés sur un superbe Consigli, le gardien de Sassuolo, imbattable, jusqu'à une belle frappe du gauche de Rafinha à la 80e minute. Mais Sassuolo avait déjà marqué deux fois, avec deux jolis buts signés Politano sur un astucieux coup franc à ras de terre (25e) puis Berardi (72e) d'une superbe frappe en lucarne. En face, Icardi, d'habitude impitoyable, a lui raté de trop nombreuses opportunités. Avec cet échec, l'Inter reste collé à la 5e place et risque donc de devoir à nouveau se contenter de l'Europa League la saison prochaine.