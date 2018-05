Coupe de la Confédération (2e journée) , Gor Mahia-USM Alger : Les algérois à pied d’œuvre

Après avoir disposé du représentant tanzanien des Young Africans, sur le net score de 4 à 0, au stade du 5- Juillet, les usmistes de Hamdi vont aussitôt jouer leur deuxième match contre les kenyans de Gor Mahia. Ces derniers avaient raté leur entrée en la matière devant la formation du Rwanda. Ce qui fait que les algériens sont assez confiants pour enclencher une deuxième victoire d’affilée.

Les 20 joueurs qui composent la délégation de l’USMA, conduite par Abdelhakim Serrar, ont quitté le territoire national dimanche dernier. Elle est passée par Doha où elle avait fait une longue escale (2h330) avant de poursuivre sa destination et rejoindre la capitale kenyane, Naïrobi.

Les camarades de Zemmamouche, qui sera présent, ont évité de jouer dans une ville distante de la capitale de 50 km. Le fait que ce match se joue dans le grand stade de Kasarani, avec une capacité de 60.000 places, va rendre la pression moins forte.

Ce qui peut permettre aux nôtres de bien tenir le coup. Questionné avant son départ au Kenya, le président de l’USMA, Serrar, dira : «Notre équipe est capable de gagner là-bas. Toujours est-il, on fera tout pour y arriver.

On possède un bon groupe qui veut briller dans cette compétition. On en a les moyens pour atteindre notre objectif qui est de revenir au bercail avec les trois points et garder intactes nos chances d’accéder au ‘’carré d’as’’. On est optimistes.»

Les usmistes, qui joueront, ce mercredi à partir de 17h (heure algérienne) (19 heures locales), vont s’entraîner à deux reprises en terre kenyanne avant cette importante empoignade où ils sont contraints de ne pas la rater et rester à la tête du groupe D.

A priori, leur tâche sera moins compliquée, mais avec l’altitude et les aléas du climat, il faudra être très attentif.

Ce que l’on sait, c’est que l’USMA n’ira pas pour remplir une simple formalité. Elle a beaucoup d’atouts qu’elle mettra sur l’échiquier.

Hamid Gharbi