FPLP : «Tirer les conséquences »

Le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) a réitéré, samedi à Alger, la lutte et l'attachement des Palestiniens à leurs droits légitimes et à chasser l'entité sioniste des terres palestiniennes, mettant en avant l'importance des marches pacifiques pour la réhabilitation de la cause palestinienne, la mobilisation de l'opinion publique palestinienne, l'imposition de nouvelles équations au conflit et l'extension de la résistance à l'occupation.

«Nous nous sommes habitués sur la scène palestinienne à méditer sérieusement ces haltes et à en tirer les enseignements pour la poursuite de la lutte à l'occasion de la commémoration de la Nakba et du lancement des marches du grand retour afin de briser le blocus, renouveler l'attachement aux droits et le refus des colonies et de la décision de Trump sur El-Qods», a affirmé le représentant du FPLP, Mohamed Salah, lors d'une rencontre organisée en soutien à «La marche du retour et l'anniversaire de la Nakba». Il a ajouté, à ce titre que «la mobilisation de dizaines de milliers de Palestiniens pour la confrontation avec l'occupant israélien a suscité l'effroi et l'inquiétude dans les milieux israéliens».

Dans une déclaration à l'APS, le représentant du mouvement de la résistance islamiste «Hamas» en Algérie, Mohamed Othamane, a indiqué que «aujourd'hui, nous commémorons un douloureux anniversaire... les massacres du 8 mai 1945, qui coïncide avec les 70 ans de l'occupation de la Palestine et le Centenaire de la sinistre Déclaration de Balfour. Nous devons marquer cet événement pour dire avec conviction totale que l'entité sioniste n'a pas seulement été un projet d'occupation mais un projet entravant la renaissance et la civilisation de la Oumma".