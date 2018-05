La pièce «El Harrez» : une expérience prometteuse du TRO

La toute dernière production «El Harraz» du Théâtre régional d'Oran (TRO) Abdelkader-Alloula est en expérience «prometteuse» dans un genre encore nouveau en Algérie, à savoir le théâtre de rue, a souligné samedi le directeur du TRO.

Interrogé en marge d'une présentation de cette pièce donnée samedi à hai Sidi El Houari dans le cadre d'une sortie organisée par l'association culturelle Santé Sidi El Houari (SDH) aux monuments de ce quartier historique, Mourad Senouci a qualifié de «prometteuse» cette expérience, affirmant que le TRO compte aller jusqu'à dix présentations au courant de l'été prochain.

«Les retours sont très positifs et le public a très bien accueilli ce nouveau genre», a-t-il noté, ajoutant que l'objectif est de «sortir le théâtre dans la rue, à la rencontre du public». «Il s'agit d'occuper l'espace public avec des activités culturelles d'une part, et d'attirer petit à petit une catégorie du public, qui n'a pas eu l'opportunité de découvrir le quatrième art», a-t-il encore déclaré. La générale de cette pièce d'une trentaine de minutes a eu lieu en mars dernier, et deux représentations ont été données lors d'évènements organisés par des associations culturelles, comme la grande randonnée du 1er mai organisée par l'association «Bel Horizon», qui a permis aux jeunes comédiens qui se sont joints à cette aventure de jouer devant un public de plus de 2.000 personnes, a rappelé M. Senouci. Ecrite et mise en scène par la jeune comédienne Lila Touchi, cette pièce replonge les spectateurs dans le conte mythique de la belle Aouicha, séquestrée par un mage. L'histoire et la pièce existent déjà et l'effort a été fait surtout pour l'adaptation du texte par rapport à un nouveau décor, la rue en l'occurrence, a-t-il encore souligné.

Suite à la réussite de cette première expérience dans le genre de théâtre de rue, deux associations théâtrales ont présenté des propositions de même genre, a fait savoir le responsable, ajoutant que le TRO compte encourager ces initiatives et continuer à sortir le théâtre dans la rue.